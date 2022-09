Comment commencer le trading ?

La possibilité de générer des revenus supplémentaires grâce au trading en ligne a vu le nombre de plateformes dédiées à cette activité se multiplier et on compte actuellement dans le monde 29 millions de traders, professionnels et amateurs, qui échangent quotidiennement 6 600 milliards de dollars. Ce chiffre à de quoi donner le tournis et afin de profiter de cette manne financière, les investisseurs ou futurs traders s’inscrivent sur des sites de trading pour commencer à trader sur divers actifs. Seulement, peut-on faire confiance aux plateformes de courtage en ligne ? Comment bien choisir son broker ? Et comment commencer le trading en toute tranquillité ?

Les plateformes de trading en ligne

Ces plateformes, appelées aussi broker, sont des sites de courtage en ligne qui permettent aux traders (investisseurs) de spéculer sur tous les actifs présents sur les marchés financiers internationaux (actions, matières premières, crypto-actifs, devises, Futures, CFD).

Comment bien choisir sa plateforme de trading ?

La plupart de ces plateformes sont sécurisées et certifiées par l’AMF ( autorité des marchés financiers) et sont régulées par des banques centrales. Pour choisir sa plateforme de trading il faut donc vérifier qu’elle est bien reconnue par l’AMF et qu’elle a un bon taux de régulation (comme AvaTrade qui est régulé par 7 banques centrales dont celle de la république d’Irlande). Il faut absolument éviter de se rendre sur des plateformes ne répondant pas à ces critères, car le nombre d’escroquerie dans ce domaine , plus que lucratif, est en nette progression.

Comment commencer le trading en ligne sereinement ?

Après avoir déterminé sur quelle plateforme vous allez trader, comme le broker AvaTrade par exemple, vous devez créer un compte en ligne et déposer une somme minimale qui sert à couvrir les dépenses liées aux premiers investissements (le broker se rémunère uniquement sur les spreads ou les swaps, il ne vous demande jamais de payer un abonnement prohibitif, mais il faut faire attention aux CGU de chaque broker avant de commencer à trader, certains peuvent demander des frais supplémentaires.).

Avant de trader directement sur votre interface (après le téléchargement du logiciel de votre choix MT4 ou MT5), vous devez impérativement vous former au trading. Les bonnes plateformes offrent des formations en ligne qu’il faut compléter par des lectures appropriées spécialisées dans la finance. De plus, les formations théoriques ne suffisent pas, ce qui va vous aider au trading, c’est la pratique.

L’usage du paper trading

Pratiquer le trading sans risque est devenu possible avec la mise en place du paper trading. Si autrefois les traders débutants se formaient en établissant des stratégies sur papier en suivant les cours de la Bourse, aujourd’hui, ils peuvent s’exercer directement sur leur plateforme de trading avec des comptes-démos appelés « paper trading » (en référence au papier utilisé originellement par les courtiers lors de leurs opérations boursières). Ces comptes ressemblent à de vrais comptes de trading , ils permettent aux traders de tester leurs stratégies en ligne, en temps réel, sur les marchés de leurs choix. La seule différence (de taille) est que l’argent investi n’est ni perdu, ni gagné. Les sommes engagées sont fictives et donc les opérations ne font courir aucun risque aux traders. Cela leur permet de se former au fonctionnement du trading sans stress, sans engendrer des pertes financières. Dès que les stratégies sont établies, que le système du trading est maîtrisé (stop loss, achat à l’ouverture, vente à la clôture en day trading, stratégie de scalping, connaissance des cotations, etc) le trader passe sur son interface personnelle et peut commencer à trader avec son argent.



Utiliser toujours le trading automatique et le copy trading

Ces deux options sont essentielles lorsque l’on commence à trader : elles permettent de programmer les stratégies de trading afin d’éviter des actions non réfléchies qui peuvent être fatales pour votre portefeuille. Le copy trading ajoute à l’expérience un confort non négligeable : trader selon les indications d’un trader professionnel avec preuve de ses résultats positifs à l’appui. Il suffit de s’abonner au trader qui a des résultats que vous souhaitez atteindre et de paramétrer votre compte en fonction de sa propre stratégie de trading.

Pour bien commencer à trader, il faut déjà choisir une bonne plateforme de trading, ensuite se former correctement et ne pas se lancer sur un marché très compliqué à maîtriser sans un minimum de connaissances.