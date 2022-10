Comment organiser un safari avec des enfants en Tanzanie ?

Le parc national du Serengeti et le cratère du Ngoronogoro regorgent d’animaux sauvages et de récifs coralliens. Ces raisons font de la Tanzanie un excellent choix pour un safari en famille. Si vous vous demandez comment organiser un safari en famille en Tanzanie, cet article est fait pour vous. Nous vous donnons tous nos meilleurs conseils !

Pensez à la sécurité

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de connaître quelques vérités de base sur les safaris en famille en Tanzanie. Tout d’abord, la plupart des camps de tentes, des camps de safari et des lodges de safari ont des restrictions d’âge et n’acceptent que les enfants d’un âge minimum, qui se situe généralement entre 8 et 12 ans. Cela est dû, bien sûr, aux considérations de sécurité liées à la proximité de la faune locale dans un parc national donné lors d’un safari en Tanzanie. Deuxièmement, il est important de partir avec un organisateur local ayant une connaissance directe de la Tanzanie, ou une agence de voyages. Votre famille sera en sécurité et aura accès à tout ce dont elle a besoin durant le safari. Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez consulter le site de l’agence Nomade Aventure.

Réservez un voyage à la bonne période

La meilleure période pour visiter la Tanzanie est la saison sèche, qui s’étend de fin juin à octobre, lorsqu’il est plus facile d’observer la faune en safari. Les parcs nationaux sont alors très fréquentés, mais le temps est fantastique et l’observation des grands félins, des éléphants et des girafes est à son apogée. Envisagez de faire votre safari en famille en Tanzanie pendant cette période. La migration des gnous dans le Serengeti a lieu généralement en juin et juillet et la meilleure période pour voir la mise bas des gnous se situe entre fin janvier et février. Si l’observation des petits mammifères a son propre charme, emmener les enfants voir la grande migration est tout simplement époustouflant.

Renseignez-vous sur les vaccins obligatoires

Bien que la Tanzanie puisse sembler intimidante pour voyager avec des enfants, c’est une destination sûre dans l’ensemble, à condition de faire preuve de bon sens. Les problèmes de santé peuvent arriver, vous devrez donc consulter votre médecin pour connaître les vaccinations recommandées. Il est essentiel d’emporter des chemises à manches longues, des pantalons et des chaussettes et de toujours utiliser un produit antimoustique. Pour les familles ayant le sens de l’aventure, un safari en Tanzanie vaut bien le temps, les efforts et le coût. Vos vacances comprendront l’aventure, les plages, des gens sympathiques et un excellent temps. Vous vivrez certainement une expérience de safari inoubliable.

Découvrez les meilleurs parcs à visiter avec des enfants

La Tanzanie abrite certaines des réserves naturelles les plus connues d’Afrique. Le parc national du Serengeti, le parc national de Tarangire et le cratère du Ngorongoro permettent d’observer fréquemment des animaux sauvages. Souvent, ces rencontres incluent les Big Five – lion, léopard, éléphant, rhinocéros et buffle – et se font généralement de très près, ce qui est naturellement très apprécié des enfants. À l’intérieur du cratère du Ngorongoro, un monde d’émerveillement attend les enfants, car ils peuvent rencontrer une population de lions mondialement connue, avec des dizaines de lions.

Nous espérons que cet article vous aidera à organiser la meilleure sortie safari avec vos enfants !