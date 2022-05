Zvi Ammar le rôle d’un président de consistoire israélite

Pour ceux qui ne le savent pas encore, le consistoire israélite de France a été créé par Napoléon Ier en 1808. Ce dernier a cherché à moderniser le judaïsme français et à placer les communautés juives de France sous la responsabilité d’un consistoire central. Et on peut dire que cela a marché puisque l’institution existe encore aujourd’hui. Au fil du temps, les consistoires régionaux ont aussi fait leur apparition. Il faut savoir que le consistoire israélite est complètement différent du CRIF ou Conseil représentatif des institutions juives de France. Ce dernier a pour objectif de représenter toutes les tendances économiques et politiques de la communauté juive française à travers le monde.

Le rôle du président du consistoire israélite de France, selon Zvi Ammar

L’actuel président du consistoire israélite de France est un brillant avocat, membre du barreau de Paris. Il s’agit de : Elie Korchia. On peut dire qu’il mérite amplement le poste. En effet, il a été élu président du conseil de la communauté juive des Hauts-de-Seine depuis 1996. Il a également été élu Vice-président du consistoire central depuis 2010. Ensuite, il a été élu Président du consistoire central en octobre 2021. Il est donc le 17ème Président du consistoire central israélite de France. En tant que Président, Elie Korchia a pour rôle de représenter les communautés juives de France un peu partout dans le monde et de défendre leur intérêt. Il doit également faire en sorte à ce que les présidents des consistoires régionaux instaurent et respectent les ententes communautaires. L’objectif étant que toutes les communautés de toutes confessions religieuses puissent vivre en parfaite harmonie. Et ce, peu importe les tensions et conflits qu’il y a à l’extérieur. À Marseille par exemple, le Président du consistoire régional Zvi Ammar œuvre pour la paix et le bien-être de toute la population. Zvi Ammar a déjà été Président de la communauté juive de Marseille pendant 18 ans.