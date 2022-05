Tout savoir sur Netlinking

Le netlinking ou link building en anglais consiste à augmenter le nombre de liens, backlinks, vers un site web pour améliorer sa popularité. Ce dernier est un critère lié à Google.

Par ailleurs, un backlink (BL) ou lien entrant est un lien hypertexte placé sur un site Internet externe qui pointe vers votre site Internet. BL a un certain nombre de dimensions qui affectent la force d’un lien vers un site Web. Il a une ancre, qui est un texte sur lequel on peut cliquer sur un lien, un numéro de page et le jus qu’il contient.

Afin d’améliorer la visibilité du site Web, les backlinks doivent également être suivis et, surtout, être contextuels et classés par sujet. Le netlinking améliore le placement d’un site Web sur les pages de résultats des moteurs de recherche, mais il a également un impact sur le trafic du site Web. C’est donc une technique essentielle pour une bonne indexation SEO d’un site internet.

Comment fonctionne le netlinking ?

Le principe du netlinking est d’obtenir des liens entrants. En effet, le nombre de liens pointant vers votre site est un bon indicateur pour Google.

Le netlinking peut améliorer l’indexation d’un site Google si le BL est de bonne qualité et a le même thème que le site lié.

Page Rank

Le Page Rank (PR) est le cœur de l’algorithme de Google,et est utilisé pour mesurer la popularité d’un site Web. Actuellement, les experts SEO parlent de topic pageRank, à l’origine du cocon sémantique qui donne du sens aux liens.

Bien que le netlinking soit nécessaire dans le référencement pointant vers un site web, il doit être utilisé avec précaution car il peut être pénalisé par Google pour une action manuelle ou son filtrage algorithmique de Pingouin.

Par conséquent, il est important de savoir comment éviter les sanctions en cas de mauvaise pratique par le black hat netlinking.

Optimisation sur site

Une optimisation « sur site » comprend toutes les activités réalisées sur le site pour référence naturelle.

Ainsi, lors de la construction d’un site web, il est important de penser à ses améliorations techniques pour favoriser sa visibilité dans les moteurs de recherche. Cette amélioration peut se faire avant, pendant ou après le développement d’un site web.

Cependant, il est fortement recommandé de faire ce qui précède pour éviter des modifications incohérentes de la structure de base. Les stratégies de netlinking efficaces incluent l’optimisation sur site avec une architecture autonome et un réseau interne (qui partage également les relations publiques) entre les pages Web, et la création de cocons et de clusters sémantiques.

Différentes stratégies de Netlinking

Netlinking n’est pas qu’une méthode, il existe de nombreuses stratégies pour obtenir des backlinks. Cela commence par «lâcher prise» ou linkbaiting vers une stratégie d’achat de liens plus puissants.

Monitoring de netlinking

Toutes les stratégies de netlinking doivent commencer par une vérification de netlinking pour vérifier le profil des liens de page et des liens naturels.

Le monitoring est important car il vous permet d’analyser l’état actuel du site à la fois, d’identifier les axes d’amélioration ainsi que la force de votre index et donc aussi d’informer vos liens de votre faiblesse. Le monitoring est un outil essentiel pour trouver la bonne stratégie pour votre site web.

Stratégie de netlinking à l’ancienne

En plus de cette analyse des backlinks (liens entrants), nous parlerons également des stratégies de netlinking à l’ancienne. Cela inclut des liens vers des répertoires, des communiqués de presse (RP) et des liens vers des forums et des commentaires de blogs.

Les réseaux de sites web

PBN (Private Blog Network) est un réseau de sites Web ou de blogs d’une seule personne. En raison des sites de liens, ils sont tous liés à un site majeur, le site Web Money, qui est piloté par PR. Ces sites Web satellites devraient assurer la promotion financière du site Web afin d’améliorer sa visibilité dans les moteurs de recherche.

Cette stratégie doit être soigneusement appliquée. Il est recommandé de faire appel à des experts SEO pour améliorer les résultats et éviter d’éventuelles pénalités.

Netlinking : étude de cas

La stratégie de création de liens à utiliser ne sera pas la même que dans le cas d’un grand site internet ou d’un site e-commerce.

Et nous verrons des études de cas avec l’application de stratégies de netlinking au démarrage d’un site Web, ou lorsqu’un site Web a déjà été lancé mais que son emplacement sur Google est suspendu, le populaire plafond de verre.

Linkbaiting

Nous parlerons également du linkbaiting qui peut augmenter le classement de Google. Linkbait consiste à créer un contenu de qualité qui sera apprécié et partagé par les internautes. Le contenu écrit doit être original et pertinent. L’objectif c’est d’avoir une très forte valeur ajoutée qui incite les internautes à citer vos articles.

Par conséquent, une approche “basée sur l’utilisateur” est nécessaire pour la rédaction. La supervision est un partenaire puissant dans ce processus. En effet, la veille permet d’identifier les sujets d’intérêt par rapport à l’objet du site, ainsi que les informations associées.

Outils de netlinking SEO

Il n’y a pas de bonne stratégie de netlinking sans outils de référencement performants. En effet, les agences SEO et les consultants SEO utilisent des outils de netlinking pour leur travail d’optimisation.

Audit des backlinks

L’audit des backlinks avec Majestic et l’analyse des concurrents avec Seobserver sont la base de toute stratégie de netlinking.

L’optimisation sémantique

Sans lien signifie, vide de contenu, ainsi la question demeure : pourquoi est-il nécessaire d’utiliser des outils d’optimisation de contenu sémantique, tels que 1.fr et YourTextGuru.

Activités SEO

Pour s’initier au netlinking et au référencement naturel, rien de mieux que de passer par diverses activités SEO.

Netlinking et Assistance SEO

Pour mettre en place une stratégie de netlinking efficace et éviter les pénalités de Google, il est parfois préférable de diriger une agence ou un consultant SEO.

Le référencement et les agences de référencement peuvent vous aider à améliorer votre référencement sur Google. Leurs conseils sont précieux et le retour sur investissement est important car grâce à eux vous serez trouvé sur le web et accéderez à la première page de Google.