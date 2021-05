5 astuces pour renforcer la pertinence de ses backlinks

Le backlink que l’on appelle aussi lien entrant ou lien retour est un lien hypertexte qui renvoie à un autre site. Il ne faut pas le confondre avec le lien interne pointant un contenu sur le même site. Les backlinks sont essentiels dans le référencement du site sur le moteur de recherche Google, pour lui, ce sont des indicateurs de la pertinence des contenus. Toutefois, plusieurs éléments sont à prendre en compte pour qu’ils soient efficaces et pertinents.

Les backlinks sur les sites ayant le même thématique

Pour obtenir des backlinks de qualité, il est essentiel qu’ils pointent vers les sites de la même thématique. Il faut les inscrire dans la logique du contenu partagé où ils sont insérés. Mais même deux sites qui n’ont pas la même thématique peuvent se pointer, à condition de faire un travail sur l’insertion naturelle et sur la transparence du lien dans le contenu. Toutefois, ce lien ne doit pas être majoritaire, car Google voit s’il y a une complémentarité avec le site vers lequel le lien pointe. La règle est de ne pas sous-estimer l’IA de ce géant de l’informatique parce qu’il sait très bien faire l’analyse de la pertinence des liens et des ancres.

L’autorité des sites

Pour la pertinence des backlinks, il faut avoir les liens des sites réputés. C’est ainsi que l’algorithme de Google recommande votre site en toute facilité à ses utilisateurs. Afin d’avoir des backlinks de qualité, le secret est de créer des contenus qualitatifs et utiles. Si ces derniers sont vraiment intéressants, ils pourront être partagés sur les réseaux sociaux ou pointés par d’autres sites. Au cas où votre site est en lien avec des sites peu recommandables, vous pourrez les désavouer afin de ne pas nuire à votre réputation en ligne, c’est une démarche simple à faire. Il suffit seulement de demander à Google de ne pas les considérer dans son crawl. Sachez qu’il existe des outils efficaces mesurant le niveau d’autorité.

La technique du guest-blogging

Cette technique consiste à écrire des contenus invités sur des sites tiers. Concrètement, vous proposez au webmaster d’un site tiers de rédiger gratuitement un contenu sur son site contre un lien mis dans le contenu de l’article. Afin que ça marche, il faut travailler avec un site de qualité qui traite à peu près le même thème que vous et qui a un trafic important. Il faut également que l’article lui-même soit un article de qualité au risque de décrédibiliser votre activité. L’article doit prouver votre expertise.

La création d’infographes

Quand un webmaster fait un lien vers un contenu externe, c’est qu’il apprécie le contenu et que ça l’a inspiré pour ses propres contenus. Il ne faudrait pas oublier que les contenus de qualité génèrent de backlinks que les contenus bas de gamme. Donc, si vous désirez avoir des backlinks, il faut rédiger des contenus haut de gamme, et les infographies sont excellentes, elles sont très prisées sur le web. Vous pourrez soumettre vos infographies aux blogeurs afin qu’ils les publient et fassent un lien vers votre site Internet. Les blogeurs adorent cette pratique, car ça leur permet d’enrichir et de crédibiliser leur propre blog. Vous avez également la possibilité de soumettre vos infographies à des sites de partage afin de générer des backlinks.

L’analyse des backlinks des concurrents

Pour ce conseil, vous n’avez pas besoin d’analyser les backlinks de tous vos concurrents, identifiez 5 ou 6 de vos principaux concurrents. Rendez-vous sur leur site, et employez des outils SEO afin d’analyser en détail leurs liens. Ça consiste à étudier les liens, les poids, les ancres, la diversité… Avec les outils que vous utilisez, vous pourrez faire une comparaison des résultats sur vos concurrents avec vos propres liens.