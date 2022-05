Quel est le rôle du notaire dans une succession ?

Si vous avez été éprouvé par la perte d’un proche, il est fort probable que vous fassiez recours aux services d’un juriste, et en particulier d’un notaire. En effet, spécialisé en conseil juridique et compétent pour les questions administratives résultant de la succession, il est recommandé de se faire accompagner par ce spécialiste. Dans cet article, vous découvrirez quelques raisons pour lesquelles, vous avez intérêt à contacter ce professionnel dans les meilleurs délais.

Identifier les principaux héritiers

Lorsque le défunt avait établi de son vivant un testament, le professionnel chargé de la lecture des termes et de son application est bel et bien le notaire. Aussi, il vous accompagnera dans les démarches administratives et rédigera les différents actes afférents à la succession. Dans certains cas, il est chargé d’établir les liens d’hérédité et de parenté entre des prétendus survivants et la personne disparue. Aussi, si le défunt avait contracté des dettes de son vivant et que les sommes dues n’aient pas été soldées, le notaire aura pour mission de déclarer toute information auprès de l’administration fiscale pour compétence. Vous pourrez en savoir plus ici.

Bénéficier de conseils en toute impartialité

Contrairement à un avocat qui défendrait en toute conscience les intérêts de son client, le notaire quant à lui a l’obligation de demeurer impartial. Il ne se penchera donc vers aucune des parties impliquées, mais optera plutôt pour préserver la part d’héritage de chacun. Dans ce sens, il est souvent le garant du partage équitable des biens du défunt, et peut également se charger de l’inventaire du patrimoine.