Les rencontres les plus mémorables de l’équipe nationale de Cameroun en 2021-2022

Pendant la saison 2021-22 l'équipe nationale de Cameroun a pris part à une grande quantité de rencontres sportives. Parmi les rencontres les plus mémorables qui se sont passées il est possible d'indiquer les suivants:

le match du 29 mars 2022 entre l’équipe d’Algérie et celle de Cameroun qui s’est terminé par le score 2-1 en faveur des Camerounais;

le match du 16 novembre 2021 entre l’équipe camerounaise et celle de Côte d’Ivoire qui s’est terminé par la victoire des Camerounais 1-0;

le match du 13 novembre 2021 entre le Malawi et le Cameroun qui s’est terminé par le score 4-0 en faveur de l’équipe de Cameroun.



Les faits intéressants sur les joueurs connus de l’équipe nationale de foot du Cameroun

En ce qui concerne l'une des rencontres auxquelles l'équipe du Cameroun a participé le 29 mars 2022 il est important de noter que les deux buts ont été inscrits par Choupo-Moting et Toko Ekambi. Choupo-Moting a marqué le premier but du match à la 22e minute. En ce qui concerne Toko Ekambi, il a inscrit le but à la 120e minute.

En parlant du match du 16 novembre 2021 il est nécessaire de souligner que le seul but a été inscrit par Karl Toko Ekambi à la 21e minute. Pendant le match du 13 novembre trois footballeurs de l’équipe nationale du Cameroun ont inscrit quatre buts:

Vincent Aboubakar à la 23e minute;

André-Frank Zambo Anguissa à la 41e minute;

Christian Mougang Bassogog à la 85e et 87e minutes.

Il est important de souligner qu'un des meilleurs attaquants de l'équipe camerounaise Choupo-Moting a commencé à jouer pour cette équipe en 2010 tout comme Vincent Aboubakar. Si on parle de la carrière internationale de Toko Ekambi, il est possible d'indiquer qu'il l'a commencée en 2015. En parlant de Christian Mougang Bassogog il est intéressant de souligner qu'il est devenu membre de l'équipe nationale du Cameroun en 2016. En ce qui concerne André-Frank Anguissa, il a commencé sa carrière internationale en 2017.