À quoi sert un garde-meuble et dans quelles situations l’utiliser ?

Le garde-meuble n’est absolument pas un terme nouveau. Cela fait déjà un bon bout de temps que cette expression se fait entendre. De plus, les journaux, magazines et sites web ne manquent pas de régulièrement publier des offres dans ce cadre. Malgré toute la popularité qui s’est forgé autour de cette salle d’entreposage, il semblerait que cette dernière soit encore inconnue de certaines personnes. Pour cette raison, il devient alors nécessaire de rappeler l’utilité d’un garde-meuble.

Quelle est la fonction d’un garde-meuble ?

Également connu sous le terme de box de stockage, un garde-meuble est une caisse en bois ou en aluminium destinée à recevoir des objets de tout genre. Il peut s’agir d’effets personnels, de documents professionnels ou d’articles destinés à la vente.

En réalité, les affaires qu’il est possible de stocker dans un garde-meuble dépendent de la capacité d’accueil du local. Cette dernière varie généralement entre 1 et 100 m2. Précisons cependant que le garde-meuble ne fait pas partie de ces mobiliers que vous pouvez acheter et installer chez vous.

Cet entrepôt paris est en effet un élément fixe qui ne trouve sa place qu’à l’extérieur des maisons. De plus, vous ne pouvez le trouver qu’auprès d’entreprises spécialisées qui le proposent en location. Pour avoir donc accès à une telle salle de stockage, il va falloir vous rapprocher de ces professionnels et souscrire à l’une de leurs offres.

Quand louer un box de stockage ?

Divers types de situations peuvent vous emmener à louer un garde-meuble. Les plus connues sont les suivantes.

Le déménagement

Un entrepôt vous sera d’une grande utilité lorsque vous préparez ou êtes en plein déménagement. Au cours d’un tel projet, il est fréquent d’être confronté à la situation selon laquelle le nouveau logement n’est pas prêt pour être emménagé alors que le délai pour libérer l’ancien est presqu’à son terme.

Pour éviter donc que vos affaires se retrouvent à la rue ou chez des proches, vous pouvez louer un garde-meuble afin de les conserver. Vous êtes libre de décider de la durée du stockage. De plus, tout au long de cette période, vos biens sont maintenus dans une totale sécurité.

Le besoin de plus d’espace

Avec votre famille qui s’agrandit et vos séances de shopping récurrentes, vous avez fini par vous sentir encombré par vos affaires. Vous avez envie de libérer de l’espace. Dans le même temps, vous ne souhaitez pas vous débarrasser de ces biens qui sont si chers à vos yeux et qui pourtant ne vous servent plus.

Le garde-meuble est la solution. Louez-en un et mettez-y tous ces objets encombrants. Si avec le temps, vous avez envie de jeter un coup d’œil à ceux-ci, l’accès vous est entièrement permis.

La conservation d’archives

Il n’y a pas qu’aux particuliers que le box de stockage est destiné. Les entreprises peuvent également recourir à cette solution d’entreposage, notamment pour conserver des archives. Au sein des établissements professionnels, ces documents occupent un espace impressionnant.

Pourtant, il faut les garder, et ce sur plusieurs années, car les services de contrôle administratifs peuvent débarquer à tout moment. Le garde-meuble constitue dans ce cadre une excellente alternative pour ne pas encombrer vos bureaux et assurer par la même occasion une bonne conservation de vos archives.