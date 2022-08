Greffe de cheveux : quels sont les résultats avant après ?

La chute de cheveux est un phénomène courant qui touche une majorité d’hommes et parfois des femmes. Heureusement, aujourd’hui, il est possible de mettre fin à ce problème en recourant à la greffe de cheveux. Cette opération n’est pas sans conséquences sur les patients et nous allons nous intéresser aux diverses répercussions qu’elle engendre.

Quels sont les préalables à une greffe de cheveux ?

Avant de nous intéresser aux résultats d’une greffe de cheveux, nous allons évoquer les points qu’il est nécessaire d’envisager avant toute greffe de cheveux. Il est important de préciser à ce stade que plusieurs méthodes de greffes capillaires existent et qu’il faut que les patients se posent les bonnes questions :

L’importance de s’informer

Chaque patient se doit d’accéder à toutes les informations sur la greffe de cheveux par tous les moyens qui sont à sa disposition. Afin d’obtenir des informations, le patient peut, par exemple, se renseigner auprès de ses amis qui ont déjà effectué une greffe de cheveux sur ce qu’ils en pensent et ils peuvent également constater visuellement les résultats. Le patient peut se rendre sur le site internet de la clinique et regarder une vidéo ou des photos sur la greffe de cheveux avant après et la méthode utilisée par le praticien. Le patient peut aussi se rendre à la clinique du chirurgien qui pratique la greffe et s’entretenir avec lui sur la greffe cheveux avant après.

L’importance d’être sûr de son choix

Lorsque le candidat à la greffe a pris toutes les informations relatives aux différentes techniques de greffes existantes et qu’il s’est entretenu avec le chirurgien, il doit effectuer un travail introspectif afin de déterminer ses motivations profondes. Si le patient est certain de son choix et seulement à cette condition, il peut se lancer dans une opération de greffe de cheveux en abordant avec le chirurgien ce qu’il voudrait comme résultats.

Quelles sont les conséquences d’une greffe de cheveux ?

Une fois que le patient est déterminé et qu’il est prêt psychologiquement à entreprendre une opération, il ne reste plus qu’à passer à l’action et à se lancer dans l’aventure de la greffe de cheveux. On peut dire qu’il existe l’implant capillaire avant après. Les répercussions suite à une greffe capillaire peuvent être multiples. D’ailleurs, nous allons vous en lister quelques-unes pour que vous puissiez vous en rendre compte :

Après quelques mois, la greffe capillaire apporte un bien-être esthétique et moral au patient qui progressivement retrouve confiance en lui.

Une greffe capillaire DHI garantit une absence totale de cicatrice visible une fois l’opération terminée et le patient n’en garde pas de séquelles.

Une greffe de cheveux DHI est totalement indolore et permet au patient de reprendre rapidement des activités au quotidien.

Une greffe capillaire se fait généralement très rapidement et une seule journée est suffisante pour l’intervention.

Une greffe de cheveux permet un résultat esthétique parfait, car les greffons sont catégorisés pour un résultat proche du naturel.

Cependant, pour un résultat optimisé, il faut attendre pratiquement un an. Une certaine patience est donc nécessaire.

L’avantage d’une greffe capillaire est son efficacité qui garantit une excellente tenue des implants qui par ailleurs vont repousser de façon naturelle.

Comment avoir de meilleurs résultats ?

Pour obtenir de meilleurs résultats lors d’une greffe de cheveux, il est important de s’adresser au bon centre de soins esthétiques et de suivre les préconisations du chirurgien. En suivant les conseils avisés du chirurgien, vous obéissez au protocole mis en place pour vous garantir une opération réussie et à la hauteur de vos attentes. Suivre les indications au pied de la lettre sera primordial pour que la greffe de cheveux se révèle un succès.