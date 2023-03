Crème au CBD : peut-on avoir confiance ?

Plus connu sous l’acronyme CBD, le cannabidiol est une molécule naturelle extraite du plant de chanvre. Également appelé « cannabis légal », il suscite énormément d’intérêt et fait actuellement l’objet de nombreuses études scientifiques. Au cours des dernières années, des produits dérivés de cette substance ont vu le jour et inondent actuellement le marché. Les crèmes au CBD en font partie. Peut-on réellement se fier à la qualité de ces crèmes ? Les crèmes au CBD sont-elles sûres ? Quelques éléments de réponse dans les paragraphes qui suivent.

Pourquoi les crèmes au CBD sont-elles sûres ?

Contrairement au THC, le CBD ne provoque pas d’effets psychotropes. En d’autres termes, il n’influe aucunement sur la cognition. Cela signifie que les crèmes au cannabidiol n’entraînent pas de sensations d’euphorie ou de « high ». De plus, la plupart d’entre elles sont élaborées à partir de chanvre industriel. Il s’agit d’une variété de cannabis qui contient très peu de THC.

La législation impose un taux de THC inférieur à 0,2 % pour les produits à base de CBD. Dans le cas contraire, ils seraient illégaux. Les crèmes à base de CBD en contiennent une quantité négligeable, selon lacremeducbd.fr, ce qui les rend sûres et sans danger. En cas de doute, vous pouvez bien évidemment demander confirmation auprès du vendeur. Prenez également le temps de consulter l’étiquette produit. Généralement, le taux de THC y est mentionné.

De quoi sont composées les crèmes au CBD ?

Les crèmes au CBD sont composées d’ingrédients naturels soigneusement sélectionnés. Leur formule contient généralement :

de l’huile de chanvre,

de la cire d’abeille,

de l’huile de coco,

de l’huile d’amande douce,

d’autres huiles essentielles.

Certaines crèmes au CBD sont spécialement formulées pour cibler des problèmes cutanés spécifiques. Dans ce cas, d’autres ingrédients sont ajoutés à la formule pour obtenir des résultats optimaux. Ces crèmes peuvent contenir :

de l’huile de lavande,

de la vitamine E,

de l’huile de noix de coco,

d’autres ingrédients actifs.

La composition de ces crèmes est très contrôlée

Certes, l’utilisation de CBD tend à se démocratiser (et pas seulement dans le domaine du cosmétique et de la santé). Il est cependant important de rester vigilant quant à la fiabilité et à la qualité des produits.

Il faut en effet savoir une chose : les fabricants de crèmes au CBD sont soumis à des réglementations très strictes pour assurer la pureté de leurs cosmétiques. Dans de nombreux pays, les crèmes au CBD doivent par exemple être testées par des laboratoires tiers afin d’en attester la pureté. Cela permet aussi de détecter d’éventuels effets indésirables. En outre, les normes de fabrication doivent impérativement être respectées pour garantir la sûreté des crèmes au cannabidiol.

Autre point à retenir : les crèmes au CBD sont également composées d’ingrédients spécifiques et actifs, dont les quantités doivent être minutieusement contrôlées. Le but est d’écarter tous risques pour la santé. Ainsi, il est essentiel de choisir des crèmes au CBD élaborées par des entreprises fiables et réputées, qui respectent des normes de qualité et de sécurité strictes. Haut du formulaire