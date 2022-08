10 raisons de passer votre permis de conduire

Pour la grande majorité des jeunes, passer le permis de conduire constitue une étape incontournable du passage à l’âge adulte. Bien que cela nécessite souvent de l’argent et du temps, son obtention offre beaucoup d’avantages. Voici dix raisons pour lesquelles il faut passer son permis de conduire.

Avoir votre propre moyen de transport

Avoir le permis de conduire est synonyme de mobilité, d’autonomie et d’indépendance. Même si vous ne possédez pas encore votre propre véhicule, vous pouvez emprunter celui de vos parents. Ainsi, vous n’êtes plus sujet à tous les désagréments des transports en commun. Par exemple, la pluie se met à tomber au moment où vous vous apprêtez à sortir du train. De même, vous vous évitez d’autres situations désagréables comme les pannes soudaines en plein trajet.

Ne plus subir les transports en commun

Sans le permis en poche, vous êtes contraint de prendre le bus, le métro ou le tramway pour vos déplacements. Dans la matinée ou en fin de journée, cela s’apparente à un véritable calvaire lorsque les transports en commun sont bondés. Vous avez l’impression de pénétrer dans le vestiaire d’une équipe de rugby après un gros match de 80 minutes. Pouvoir conduire représente alors un avantage pour votre confort et votre santé.

Profiter d’un déplacement autonome et rapide

Nul ne veut arriver en retard au travail, à un rendez-vous ou encore à d’autres événements importants. Pourtant, avec les transports en commun et leurs aléas, vous n’êtes jamais à l’abri d’imprévus. En revanche, si vous avez votre propre voiture, vous êtes tranquille pour tous vos trajets. En ayant votre permis, vous profitez d’un déplacement autonome et rapide. Vous êtes libre de conduire comme bon vous semble et à votre propre rythme.

Apprécier le plaisir de conduire

Posséder le permis présente un autre avantage : la possibilité de vous évader et de rompre avec la monotonie du quotidien. En même temps, vous appréciez le plaisir de la conduite et oubliez pour un moment vos diverses préoccupations. Cela est d’autant plus vrai si vous roulez avec un véhicule équipé d’une boîte de vitesses manuelle. Par rapport à une automobile avec une boîte de vitesses automatique, les sensations procurées sont totalement différentes.

Trouver plus facilement du travail

À l’heure actuelle, quasiment toutes les activités professionnelles sont associées à la mobilité. Si vous souhaitez postuler à une offre de recrutement et décrocher le travail, l’obtention du permis devient ainsi obligatoire. Quel que soit le poste visé, avoir ce précieux sésame vous ouvre la porte du monde professionnel. Cela est valable que le lieu de travail soit inaccessible ou que la profession requière des déplacements quotidiens en véhicule.

Répondre aux besoins de mobilité familiaux

Si vous êtes en couple et déjà parent d’un enfant ou plus, avoir le permis revêt une importance capitale. En effet, vous devez répondre aux différents besoins de mobilité des membres de votre famille. Cela est toujours vrai, que ce soit pour aller à l’école, pratiquer une activité extrascolaire ou encore partir en vacances. Si vous devez déménager ou transporter des objets encombrants, vous serez dépendant d’autres personnes sans le permis.

Louer une voiture en cas de besoin

En étant titulaire du permis de conduire, il vous est possible de louer un véhicule, une alternative à l’achat. La location constitue aussi une excellente solution pour vos différents déplacements lorsque vous êtes à l’étranger. Vous n’avez plus à réserver un taxi ou à prendre les transports en commun. Vous conduisez en toute tranquillité avec la possibilité de profiter de vos trajets. Ce qui est à la fois pratique et économique.

Profiter des loisirs et des vacances

Obtenir votre permis vous permet de profiter pleinement des loisirs et des vacances, que ce soit en famille ou entre amis. Se déplacer avec sa propre voiture pour aller au cinéma, à la piscine ou ailleurs est plus pratique et confortable. Vous pouvez même organiser un roadtrip et pratiquer de nouvelles activités pendant le trajet. Avec un moyen de locomotion à votre entière disposition, vous avancez à votre rythme jusqu’à votre arrivée.

Ramener tout le monde en toute sécurité

Les soirées entre amis sont généralement arrosées. Même sans être dans un état d’ébriété total, rentrer seul en voiture, en taxi ou à l’aide d’un autre moyen de locomotion présente un risque. Si vous ne buvez pas, vous pouvez alors conduire et ramener tout le monde en toute sécurité. Certes, cela s’apparente à une corvée, mais vous passez du bon temps avec vos amis. Ce qui est important si vous les voyez rarement.

Réduire le coût du permis avec les aides au financement

Aujourd’hui, il existe diverses aides pour financer le passage du permis de conduire. En tant que jeune conducteur, vous pouvez alors obtenir ce sésame sans vous ruiner. Ces aides au financement sont accessibles, peu importe votre situation : demandeur d’emploi, apprenti, en situation de handicap, etc. Vous avez certainement déjà entendu parler du permis à 1 € par jour. Le mieux est de vous informer auprès de votre mairie.

Que vous possédiez ou non un véhicule, avoir le permis de conduire est indispensable. Vous n’avez plus de problèmes de mobilité, d’autonomie et d’indépendance.