Les réseaux sociaux et la communication

Aujourd’hui, 57.6 % de la population mondiale est actifs sur les réseaux sociaux. Cette hausse est en grande partie due à l’inscription en masse des 520 millions nouveaux utilisateurs, entre 2020 et 2021. Ce qui fait au total 4.5 milliards de personnes inscrites sur les réseaux sociaux. Ces derniers passent au minimum trois heures par jour à défiler les actualités, à converser avec leurs proches, etc. À la première place, on retrouve les Européens. 79% d’entre eux sont sur les réseaux sociaux. Du côté des États-Unis, les statistiques sont également affolantes. 74% des Américains se servent des réseaux sociaux pour passer le temps, pour suivre des influenceurs et pour rechercher des informations. En somme, les réseaux sociaux servent à communiquer. Communication et réseaux sociaux, sont-ils vraiment interdépendants ?

Les réseaux sociaux, base de la communication digitale

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de définir ce qu’est réellement un réseau social. Comme son nom l’indique, le réseau social rassemble un groupe d’individus ou des organisations reliés entre eux via des échanges sociaux. Parmi les réseaux sociaux les plus visités actuellement, il y a Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, etc. Pour les jeunes, ces derniers représentent un mode de socialisation très puissant. Avec les milliards de personnes actives sur ces réseaux sociaux, il est tout à fait normal qu’ils deviennent un nouveau canal de communication. Aujourd’hui, la plupart des grandes entreprises se servent des réseaux sociaux dans leur stratégie de communication. L’objectif étant d’améliorer la notoriété et la visibilité. L’évolution d’internet et de la technologie ont fait que tout le monde peut interagir en temps réel quand un contenu leur intéresse. Plus il y a des commentaires, plus la visibilité de celui qui a publié le contenu augmente. Pour ceux qui cherchent à développer leur image, à fidéliser leurs clients, à acquérir de nouveaux clients, à générer du trafic… Les réseaux sociaux figurent parmi les meilleurs outils.

Comment faire pour établir une stratégie de communication sur les réseaux sociaux ?

Pour communiquer sur les réseaux sociaux, il faut commencer par établir les objectifs. Pour ce faire, il est indispensable de se poser les bonnes questions. Quelles sont les raisons qui ont poussé à s’inscrire sur les réseaux sociaux ? Serait-ce pour améliorer la visibilité ? Soigner son image ? Accroitre sa réputation ? Quelle que soit la raison, chacune des actions nécessite une stratégie bien précise. Pour éviter de perdre du temps, le mieux serait de définir au préalable les objectifs. La méthode SMART sera très efficace pour les décrire avec simplicité. Les objectifs doivent donc être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels (il faut une date butoir). Après cela, place à la définition des cibles. Cela nécessite une large connaissance du public cible. Quelles sont leurs habitudes ? Quelles sont leurs attentes ? La réussite de la stratégie mise en place dépend énormément des réponses obtenues à travers ces questions. Enfin, la qualité du contenu joue également un rôle majeur. Ce dernier doit être unique et varié. Si possible, il ne faut pas hésiter à ajouter des photos, des articles, des vidéos qui donnent envie de partager.