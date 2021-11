Réseaux sociaux : 5 activités pour les oublier

Les réseaux sociaux occupent-ils la majeure partie de votre temps ? Vous êtes-vous déjà retrouvé à passer deux à cinq heures sur votre téléphone alors que vous aviez prévu d’y passer cinq minutes ? Cette situation se répète au quotidien chez beaucoup de personnes. Si vous avez envie de ralentir ou de vous déconnecter, je vous propose cinq activités pour oublier les réseaux sociaux.

Livres, magazines… Lisez plus souvent !

Grâce à la lecture, vous pouvez vous octroyer une pause bienvenue, vous informer, améliorer votre mémoire et réduire votre dépendance aux réseaux sociaux. Cette activité vous permet d’utiliser votre temps autrement, mais également de façon plus ludique. L’idéal est de vous abonner à plusieurs magazines qui traitent de sujets qui vous passionnent.

Qui plus est, les magazines sont bien plus fiables en matière d’information que les contenus des réseaux sociaux. Ils vous permettent d’avoir accès à des contenus intemporels et d’être au courant des dernières nouveautés. Lorsque vous vous abonnez à un magazine, vous recevez directement le magazine dans votre boîte aux lettres et vous faites partie des premiers lecteurs puisque vous les recevez avant les magasins. Avec un service d’abonnement tel que jemabonne.fr, vous pouvez profiter de vos magazines livrés à domicile, selon vos centres d’intérêt.

Organisez des sorties en plein air

Les sorties en plein air sont des occasions uniques de vous détendre, de vous vider l’esprit et de faire le plein de bons souvenirs. Elles vous permettront d’effectuer de nombreuses activités qui vous feront passer d’agréables moments comme :

le pique-nique,

le camping,

l’astronomie.

Le pique-nique, en couple, en famille ou avec des amis reste un moment convivial de détente et de partage. Vous pouvez faire preuve d’originalité pour l’organisation du pique-nique ou rester dans le domaine du classique.

Le camping vous permet de découvrir des endroits merveilleux. C’est une activité au cours de laquelle vous pouvez à la fois effectuer de très belles rencontres et vous déconnecter des réseaux sociaux. L’astronomie peut quant à elle devenir un passe-temps.

Prenez de la hauteur

Faites-vous plaisir en participant à des randonnées. Ce faisant, vous vous exercerez physiquement, vous rencontrerez du monde et vous oublierez votre téléphone. Par ailleurs, plusieurs possibilités s’offrent à vous lors de la pratique de cette activité. Vous pouvez notamment effectuer la randonnée à pied, à vélo ou à dos de cheval.

Vous pouvez également exercer cette activité dans des paysages magnifiques comme les forêts ou les régions montagneuses. Les régions montagneuses demeurent une référence si vous souhaitez vous surpasser et découvrir de beaux paysages.

Optez pour des travaux manuels

Vous pouvez également vous inscrire à des ateliers qui offrent des séances découverte dans un domaine qui vous intéresse. La plupart du temps, les séances d’activités manuelles vous permettront de rencontrer des personnes qui partagent la même passion que vous. Ainsi, vous pourrez vous faire des amis qui ne sont pas virtuels et avec lesquels vous pouvez partager des moments uniques.

Intégrez une association caritative

L’objectif de l’intégration à une association caritative est de vous ouvrir aux autres et de vous épanouir. Le bénévolat est une option que choisissent de nombreuses personnes pour mieux utiliser leur temps et oublier les réseaux sociaux.

En effet, lorsque vous faites du bénévolat, vous vivez le quotidien des personnes à qui vous offrez votre aide. Vous passez ainsi d’un certain train de vie à la réalité de celle que vivent certaines personnes. De plus, opter pour le bénévolat, c’est également s’offrir l’occasion de se former, d’apprendre et d’enrichir ses propres connaissances.