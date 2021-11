Que faire de toutes les photos sur votre téléphone ?

Les photos sont très pratiques pour garder des souvenirs ou immortaliser des moments importants de la vie. Elles sont généralement prises sur les téléphones et occupent parfois une grande partie du stockage. Il convient alors de libérer celui-ci pour un bon fonctionnement de l’appareil. Pour réussir cela, sans supprimer vos fichiers, voici quelques solutions efficaces.

Utilisez un album photo en ligne

Lorsqu’elles sont prises, les photos sont généralement stockées sur la mémoire du téléphone. Il n’est pas possible de sauvegarder un nombre de fichiers élevé. En revanche, avec les albums en ligne, vous pouvez bénéficier d’une capacité de stockage plus importante. Cela permettra de transférer un grand nombre de photos afin de libérer votre téléphone. Certains sites proposent même une capacité de stockage illimitée.

Par ailleurs, il est évident que les galeries de tous les smartphones ne permettent pas de rassembler les images par évènement. Il faut pour cela télécharger certaines applications qui peuvent être payantes, mais aussi gourmandes en mémoire. Avec un livre photo en ligne comme Photobox, vous pouvez créer des albums spéciaux en fonction de chaque évènement.

Avec une telle application en ligne, les photos d’enfants, de mariage et d’autres périodes importantes de votre vie seront conservées en toute sécurité pendant des années. Toutefois, pour bien profiter des avantages d’un tel outil en ligne, il faut bien le choisir.

Effectuez un tirage des photos sur papier

Lorsque le stockage de votre téléphone commence à être saturé, vous pouvez le libérer en procédant à une extraction des données. Il s’agit de faire un tirage des images de votre appareil sur un papier photo au format que vous souhaitez. Les possibilités de choix quant à la qualité ou le type du support sont assez nombreuses.

Vous pouvez opter pour du papier vinyle et l’utiliser comme un autocollant dans votre chambre. Il est aussi possible d’imprimer vos photos sur du papier :

satiné,

texturé,

baryté lisse.

Pour les personnes engagées dans la lutte pour la sauvegarde de l’environnement, le choix du papier recyclé est envisageable. Si vous voulez imprimer un grand nombre de photos à stocker dans un album physique, choisissez leur taille en fonction du format de ce dernier.

Transférez les photos sur un ordinateur

La mémoire interne des téléphones varie généralement entre 8 et 364 Gb. Ainsi, si certains ont la possibilité de stocker un grand nombre de fichiers, d’autres ne peuvent en garder qu’une centaine. Par contre avec les ordinateurs, la mémoire ROM peut aller de 250 Gb à plusieurs téraoctets. Cela leur donne une plus grande capacité de stockage. De plus, avec un ordinateur, vous pouvez créer des dossiers sécurisés pour chaque évènement et chaque personne.

Utilisez un disque dur externe pour le stockage de vos photos

Cette option rappelle le stockage sur un ordinateur, car le même principe s’applique. D’ailleurs, elle nécessite l’usage d’un ordinateur. Cela consiste à connecter votre téléphone à un port USB du PC et le disque dur à un autre.

Lorsque la connexion sera établie, vous n’aurez plus qu’à transférer les fichiers sur la mémoire de stockage en spécifiant le dossier dans lequel ils doivent être enregistrés. Après cela, vous pouvez éjecter le périphérique et le transporter avec vous lors de vos déplacements. Vous pouvez aussi utiliser des clés USB si vous ne possédez pas un grand nombre de photos dans votre téléphone.