Quel est le prix moyen d’un abonnement box internet?

Avec le nombre de personnes actives sur les réseaux sociaux à travers le monde, on peut dire que les fournisseurs d’accès à Internet ne vont pas manquer de clients. En effet, plus de la moitié de la population mondiale se rend quotidiennement sur la toile. Et ce, pour communiquer avec leurs proches, pour rechercher des informations, pour promouvoir leurs activités, etc. Cette situation est une véritable aubaine pour les fournisseurs d’accès à internet. De plus, les technologies actuelles font en sorte que les clients ne peuvent se séparer d’internet. Smartphone, tablette, montre, ordinateur doivent être connectés en permanence pour pouvoir interagir avec les communautés en ligne. Certes, c’est intéressant, mais à quel prix ? Quel est le tarif moyen pour avoir un abonnement box internet ?

Le prix moyen d’un abonnement box internet

Un box internet abordable avec une connexion stable. C’est ce que recherchent les consommateurs. Face à cette attente, de plus en plus de fournisseurs d’accès à internet proposent des abonnements défiant toute concurrence. Pour 30 euros, les consommateurs peuvent accéder à des offres complètes : internet illimité, téléphonie et TV. Certains fournisseurs vont même en dessous de 30 euros, mais il y a des offres en moins. Aujourd’hui, il est tout à fait possible d’obtenir un box internet à un tarif très abordable. En effet, la plupart des fournisseurs offrent une réduction pour les 6 ou 12 premiers mois. En général, le tarif dépend du type de connexion. Quel que soit le fournisseur, la fibre optique est toujours plus chère que l’ADSL. Sur le marché actuel, il existe plusieurs offres très intéressantes. L’une d’elles est proposée par RED by SFR. Pour seulement 19 ou 25 euros par mois, les clients peuvent accéder à la connexion de leur choix : fibre ou ADSL – à 35 chaînes TV et à un appel téléphonie illimitée (vers les fixes uniquement). Après RED, il y a également free qui propose un abonnement à 15 euros (prix promotionnel) – Sosh à 14.99 euros / mois pour les 12 premiers mois… En somme, le tarif moyen pour un abonnement box internet est de 15 euros durant les promotions et 27 euros hors promotion.

Comment choisir un abonnement internet ?

Pour choisir le fournisseur internet, il faut prendre en compte certains paramètres. Tout d’abord, il y a le débit qui va dépendre de deux critères : la zone géographique et la technologie utilisée. Le bas débit se situe entre 1 et 3 Mb/s – le moyen débit est entre 3 et 8 Mb/s – le haut débit est de 8 Mb/s minimum. Quant au très haut débit, la vitesse de chargement est de 30 Mb/s au minimum. Ce dernier varie selon la technologie : ADSL, fibre optique… Pour l’ADSL par exemple, le débit est situé entre 1 et 15 Mb/s. La fibre optique quant à elle possède un débit compris entre 200 à 1Gb/s. Ensuite, il y a les offres supplémentaires incluses dans l’abonnement. Combien de chaînes TV ? Les appels sont-ils illimités ? Le box internet est-il assez performant ? Trouver les réponses à ces questions permet de trouver la formule d’abonnement idéal. Enfin, pour déterminer le type de connexion adapté à la localisation, il faut passer par le test d’éligibilité (test Ariase ou test fibre Ariase). Ce sont les opérateurs qui s’en chargent.