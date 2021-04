La 5G et son impact sur l’avenir du sport

Achetez votre billet mobile rapidement devant le stade, commandez votre bière à votre place à l’intérieur du stade ou diffusez le meilleur jeu via smartphone sur la plage ? Jouer sur NetBet sport pour gagner de l’argent ? Presque tous ces équipements et autres équipements similaires nécessitent une connexion Internet mobile rapide. Quelle sera l’importance de la 5G pour l’avenir du sport ? Et quelle est la pertinence de la technologie aujourd’hui ?

En Europe, le premier iPhone était disponible à partir du 9 novembre 2007 – puis toujours avec la 2G. Après tout, l’iPhone 3G assurait déjà la prise en charge de la téléphonie mobile UMTS en 2008.

Cependant, compte tenu des commodités mobiles mentionnées au début, le taux de transfert de données était encore extrêmement lent. La 4G a considérablement amélioré la vie quotidienne des amateurs de sport.

Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre lorsque la vitesse de nos réseaux actuels augmentera à nouveau de façon spectaculaire ? Les experts, à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie du sport, parlent d’un changement de paradigme total – cela vaut aussi bien pour la consommation que pour l’interaction. La vitesse incroyable et la faible latence de la 5G permettront des approches passionnantes, à la fois dans le stade et dans le salon.

Les principaux avantages de la 5G

Les réseaux 5G offrent plusieurs avantages considérables par rapport aux réseaux 4G actuellement utilisés dans le monde. Dans le segment haut de gamme, la technologie offre jusqu’à 20 fois la vitesse – jusqu’à 20 gigabits par seconde – pour les utilisateurs mobiles. Même à l’extrémité inférieure, il peut fournir de manière fiable des vitesses de 100 mégabits par seconde. Celles-ci sont encore environ cinq fois plus rapides que la plupart des connexions Internet nationales.

De telles augmentations de vitesse signifient une stabilité considérablement améliorée pour le streaming de données mobiles, en particulier pour les choses qui nécessitent beaucoup de données, telles que la vidéo et l’audio de haute qualité.

Mais la 5G n’est pas seulement plus rapide, elle offre également une latence ou un temps de réponse source-récepteur considérablement plus faible. Alors que l’Internet 4G a environ 40 à 60 millisecondes de latence, la 5G peut envoyer et recevoir des données presque instantanément, atteignant dix, ou au mieux une milliseconde.

En regardant la 5G dans le sport, une latence aussi faible signifie, entre autres, qu’il est de plus en plus improbable que notre voisin applaudisse bruyamment un objectif avant de le voir sur notre écran.

Merci à la 5G : réalité mixte pour les fans …

Comment l’expérience des fans va-t-elle évoluer dans le sport grâce à la 5G ? Nicki Palmer, responsable de l’ingénierie réseau chez Verizon, est particulièrement enthousiasmée par le contenu de réalité mixte de haute qualité – mobile et en temps réel.

Palmer a dit : “Beaucoup de gens pensent que [Mixed Reality] sera l’application tueur pour la 5G parce que vous ne pouvez pas vraiment bien la vivre avec la 4G. Imaginez que vous puissiez acheter des sièges virtuels à la ligne des 50 mètres pour le Super Bowl.”

Pour les producteurs de contenu, la possibilité de créer des interactions en temps réel en réalité augmentée ou virtuelle est plus grande que jamais. Selon Palmer, l’idée de vieux amis vivant dans des endroits différents mais se rencontrant dans un stade virtuel juste à temps pour le match n’est plus une chimère. Palmer : “La technologie est essentiellement là, c’est donc une question de développement ultérieur [de la 5G].”

Fin 2018, Verizon s’est associé aux Sacramento Kings. Les partenaires ont fourni des lieux virtuels à un groupe d’étudiants pour jouer contre les Lakers de Los Angeles. Le test, qui visait à fournir un premier aperçu de la réalité virtuelle basée sur la 5G, s’est déroulé sans heurts.

Avec l’aide de Korean Telecom (KT), les Jeux Olympiques 2018 ont donné un avant-goût de la compétition : les internautes ont pu découvrir en direct et sans délai les meilleures performances des sauteurs à ski et des bobeurs.