Une étude universitaire norvégienne établit un lien entre les vélos électriques et plusieurs avantages pour la santé

Des chercheurs d’une université norvégienne ont entrepris une étude pour mieux comprendre l’intensité de l’effort d’un cycliste pédalant sur un vélo électrique (réglé sur une assistance moteur maximale) par rapport à un vélo ordinaire.

« Tout le monde sait que le cyclisme est une excellente activité physique, mais nous nous sommes demandé dans quelle mesure une personne se déplaçant sur un vélo électrique faisait de l’exercice, car ceux-ci sont devenus très populaires. Pourraient-ils trop faciliter la tâche ? C’est exactement ce que nous souhaitions découvrir », explique Elling Bere, professeur à la faculté de santé publique, de sport et de nutrition de l’université d’Agder.

Huit participants (six hommes et deux femmes âgés de 23 à 54 ans) ont été invités à suivre un parcours plat et un parcours vallonné, une fois sur un vélo classique de 12 kg, puis une deuxième fois sur un vélo électrique.

Le vélo électrique Rixe, d’un poids de 27 kg et d’une puissance de 250 W, était réglé de manière à fournir une assistance moteur maximale.

Bere explique à Pedelecs : « Il s’agissait de deux trajets différents, depuis et vers la même destination, simulant un trajet domicile-travail. Un trajet plus court et plus vallonné (7,1 km) et un trajet plus long et plus plat (8,1 km). Chaque participant a effectué les deux trajets à la fois sur le vélo électrique et sur un vélo traditionnel. »

Les objectifs de l’étude étaient de comparer un vélo électrique à un vélo traditionnel en ce qui concerne le temps passé à pédaler, la part de ce temps consacrée à l’activité physique modérée (APM) et à l’activité physique intense (API) et le moment où ces niveaux d’intensité ont été enregistrés sur les différents terrains des deux parcours.

Pour mesurer l’activité, l’étude a enregistré la consommation d’oxygène à l’aide d’un analyseur portable doté d’un GPS. Des tests supplémentaires ont mesuré la forme cardiorespiratoire maximale et les taux métaboliques au repos des participants.

Interrogé sur la forme physique moyenne des participants, M. Bere explique : « La VO2max (absorption maximale d’oxygène) médiane était de 45, ce qui est supérieur à la moyenne. On peut en conclure que les participants étaient donc généralement plutôt en bonne forme. »

L’article qui en résulte montre que tous les participants participaient à une activité physique modérée ou vigoureuse 95 % du temps, les cyclistes à vélo électrique étant 8,5 fois plus actifs qu’au repos, contre 10,9 fois sur un vélo ordinaire.

Les chercheurs ont été surpris par une différence de consommation d’oxygène moins importante que prévu. Alors que les cyclistes à vélo électrique utilisaient en moyenne 51 % de leur capacité pulmonaire, ce chiffre n’était que légèrement supérieur (58 %) pour les cyclistes sans assistance.

Le vélo électrique, comme on pouvait s’y attendre, était 29 % plus rapide sur le parcours vallonné que le vélo ordinaire, avec un temps de parcours plus court signifiant à la fois moins de temps passé à faire de l’exercice sur un parcours de longueur fixe et moins d’effort pour affronter les montées qu’en utilisant la seule force des jambes. Un exercice d’intensité plus faible a donc été enregistré par les e-cyclistes par rapport aux vélos ordinaires sur les itinéraires en montée ; mesurés en pourcentage de VO2, les chiffres suivants ont été relevés : e-bike 55 %, vélo conventionnel 73 %.

Bere se dit toutefois surpris par les résultats globaux ; il s’attendait à ce que la différence de niveau d’exercice soit plus prononcée entre le vélo électrique et le vélo sans assistance pendant la durée de tous les parcours testés.

Il ajoute que si l’on peut éviter d’atteindre des niveaux d’activité modérés en pédalant à un rythme plus tranquille, les participants à l’étude ont été invités à « pédaler comme ils le feraient s’ils allaient au travail ». Bien que les chercheurs affirment qu’un « inconvénient de l’étude est que les participants savaient qu’ils participaient à une expérience et que cela aurait pu fausser les résultats » en pédalant inconsciemment à une intensité plus élevée qu’à l’accoutumée, cela montre que les avantages de l’exercice du vélo électrique dans cette étude, même avec une assistance maximale, n’étaient pas loin derrière ceux conférés par les vélos ordinaires.

« On peut en conclure que le vélo électrique est une bonne forme d’activité physique et je pense que beaucoup seront surpris de l’entendre. En tout cas, moi je l’ai été. Je m’attendais à une différence beaucoup plus importante entre le cyclisme classique et le cyclisme assisté par électricité. Si davantage de personnes cessaient de conduire des voitures et commençaient à utiliser des vélos électriques pour se rendre à leur travail, cela aurait un effet positif sur la santé publique », déclare M. Bere,

L’étude a été entreprise pour mieux comprendre comment la popularité croissante des vélos électriques peut augmenter l’activité physique d’une société où trop d’adultes sont considérés comme insuffisamment actifs. En outre, cette étude s’intéressait particulièrement aux déplacements domicile-travail et aux avantages des vélos électriques pour la santé dans ce contexte.