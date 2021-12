Conseils utiles pour choisir un portefeuille en cuir pour femmes

Un portefeuille en cuir ne doit pas seulement être joli mais aussi fonctionnel. Il doit être équipé d’emplacements commodes pour les cartes, les documents, les cartes de visite et les poches zippées pour la monnaie. Il devrait protéger les cartes de paiement d’être scannées. En plus, il doit être résistant aux dommages et à la saleté. Heureusement, toutes ces conditions peuvent être incluses dans un seul petit portefeuille femme.

Chaque femme a des exigences de portefeuille différentes. Certains aiment les grands et colorés avec un bouton-pression ou une fermeture à glissière, d’autres ont besoin d’un petit portefeuille qui se glisse facilement dans une poche. Le dénominateur commun de ces décisions est la fonctionnalité, la facilité d’utilisation et la qualité de fabrication.

Portefeuille ou sac à main – définissez vos besoins

Avant de choisir un portefeuille il est très important de déterminer sa taille et sa capacité approximatives. Il est également important où vous gardez votre portefeuille : dans une poche de veste ou de pantalon, ou un sac à main. Un autre problème est le nombre de documents qu’il devra détenir. Il convient de rappeler qu’un portefeuille surchargé sera endommagé plus rapidement, il est plus sujet aux frottements et aux fissures ainsi qu’à l’endommagement du fermoir. De plus, une très bonne solution – en particulier pour les femmes – consiste à avoir deux portefeuilles – un grand (pour les grands sacs à main) et un petit (pour les petits sacs à main, pour les occasions spéciales).

Le type de cuir utilisé et son entretien

Le plus délicat au toucher, et en même temps très résistant aux dommages, est le cuir de vachette et le cuir de veau. De plus, les peaux tannées à la main sont très esthétiques. Il convient de rappeler qu’un portefeuille en cuir naturel doit être régulièrement nettoyé et entretenu (au moins une fois tous les 3-4 mois) à l’aide de préparations spéciales destinées au cuir naturel. Des soins systématiques vous permettront de profiter d’un superbe portefeuille pendant de nombreuses années.

Qualité de finition et de protection

Des coutures de haute qualité et un fermoir solide et fiable sont l’un des éléments les plus importants d’un portefeuille en cuir pour femme. Les coutures doivent être uniformes, sans lacunes ni enchevêtrements, le fil doit être solide et épais. Le fermoir portefeuille doit avant tout être simple d’utilisation et fiable. Les fermoirs en métal épais et les curseurs en métal caractéristiques des sacs à main traditionnels fonctionnent le mieux. Il est important que le portefeuille protège non seulement nos espèces, mais également les cartes de paiement sans contact et les empêche d’être scannées par des personnes non autorisées et de lire des données privées. Cette protection est assurée par des revêtements-écrans spéciaux avec protection RFID (identification par radiofréquence).

Couleur et design du portefeuille

Les dames choisissent volontiers les bleus et les rouges, elles n’évitent pas non plus les combinaisons audacieuses de pastels avec du blanc et des bleus ou beiges saturés. La forme du portefeuille peut être rectangulaire, carrée ou ovale. Un grand portefeuille en cuir pour femme a souvent la forme d’une petite pochette fermée par une fermeture éclair ou un bouton-pression. Les portefeuilles en cuir pour hommes sont généralement rectangulaires et peu décorés. Le look du portefeuille est le mieux adapté à la personnalité de son propriétaire.

La cohérence des accessoires avec la tenue donne finalement un effet très élégant. Les femmes décident souvent de faire correspondre le portefeuille au sac à main. Pour cela, il vaut la peine d’acheter un portefeuille et un sac de la même collection.