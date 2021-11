Quelles sont les tendances en décoration intérieure cet automne ?

Durant l’automne, la nature est tout simplement magnifique. Les journées sont ensoleillées et fraîches. Considérée comme étant la saison qui a le plus de charme, l’automne est inspirant côté décoration intérieure. En général, l’arrivée de l’automne pousse la plupart des gens à revoir leur intérieur. Ils optent pour des couleurs chaudes pour se rappeler principalement de la nature. Quelle que soit l’ambiance recherchée, cosy, chaleureuse ou douce, vous trouverez quelques idées de décorations automnales tendance dans cet article.

Les tendances en décoration intérieure

L’automne est là, et vous vous demandez ce qu’elle pourrait bien vous réserver en matière de déco. Eh bien, c’est la décoration green, comme celle des Cottages à vendre dans les Laurentides, qui est à l’honneur pour cette fois-ci. D’ailleurs, il n’y a pas parfaite comme saison pour transformer votre intérieur en un refuge. Ces derniers temps, la nature a toujours été tendance. En effet, l’automne est la période idéale pour faire du cocooning en mêlant confort et quelques touches organiques. Généralement, le naturel est toujours à la mode quand il s’agit de décoration automnale. A la première place se trouvent les meubles en bois. En effet, pour réussir votre décoration intérieure, sachez que le bois est une valeur sûre. Certes, il est là tout au long de l’année, mais sa naturalité et son authenticité l’avantagent durant l’automne. Pour une décoration intérieure vraiment naturelle, il est conseillé de mettre les bois en avant. Toutefois, optez pour des meubles dont les bois sont labellisés. Vous trouverez sur le marché des tabourets, des tables ou encore des chaises en bois, certifiés FSC. Après les bois, pourquoi ne pas faire un retour en arrière et vous inspirer du cannage. C’est une technique de tissage très ancienne et très graphique. Vintage, il a tout pour plaire. Le cannage est un peu particulier puisqu’il peut servir de décoration d’objets. Vous pouvez également l’intégrer directement sur le dossier des chaises, sur les assises, etc.

Des décorations artisanales

La nature et l’artisanat sont deux choses différentes. Néanmoins, l’amour de l’un passe toujours par l’autre. Outre le bois, il existe également différentes matières sur lesquels vous pouvez compter pour réussir la décoration automnale. Parmi ces derniers, il y a la porcelaine, la céramique ou encore le grès. En effet, de plus en plus de décorateurs d’intérieur misent aujourd’hui sur la décoration artisanale. Cet attrait est en grande partie dû à son authenticité. Nombreux sont les objets décoratifs qui possèdent cet aspect artisanal. Les plus tendance sont les vases, les vaisselles, les pots de fleurs… De par leurs petites imperfections (bords irréguliers), ces objets rendent la décoration encore plus parfaite. Durant toutes les saisons, il existe des objets de décoration intérieure qui font l’unanimité : les fibres naturelles. La laine bouclée est sans aucun doute la plus tendance pour l’automne. Posez-la sur les canapés, les fauteuils ou sur les chaises pour plus de douceur et de confort. Outre la laine bouclée, il y a aussi le lin qui offre un look parfaitement naturel. La réussite d’une décoration intérieure dépend des choix de couleur. Pour l’automne par exemple, le vert intense ou le kaki est la couleur à prioriser. En rappelant les forêts, les fougères et les plantes, c’est la teinte par excellence pour l’automne.