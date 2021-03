Huile de chanvre pour la peau – avantages et mode d’emploi

L’huile de chanvre est obtenue à la suite d’un processus de pression à froid des graines de Cannabis Sativa. Elle ne contient donc pas de cannabinoïdes tels que le CBD qui, eux, sont surtout localisés au niveau des fleurs. Ce produit possède pourtant de nombreuses vertus utiles dans des domaines diversifiés. Il apporte particulièrement des bienfaits intéressants pour la peau grâce à sa composition. Quels sont donc ses avantages et comment l’utiliser ?

Les bienfaits de l’huile de chanvre pour la peau

L’huile de chanvre s’applique aussi bien sur le corps que sur le visage. Voici ses principaux bienfaits pour la peau.

Un soin antiâge

L’huile de chanvre possède des propriétés antioxydantes grâce à sa richesse en acides gras essentiels. Ce produit limite les effets des radicaux libres sur la peau et présente ainsi des vertus antiâges. Il raffermit efficacement la surface cutanée et empêche l’apparition prématurée des rides. Il est conseillé aux personnes qui sont longuement exposées au soleil et à la pollution durant la journée.

Un produit hydratant

L’huile de chanvre est riche en nutriments essentiels. Elle nourrit et hydrate ainsi la peau en profondeur. Il s’agit donc d’un soin efficace pour remédier à l’assèchement cutané ou pour le prévenir. L’un des plus grands avantages de ce produit est qu’il convient à tous les types de peau : sèche, grasse ou mixte. Il agit en outre sans laisser aucune trace de film gras.

Un produit contre les problèmes de peau

Les vertus anti-inflammatoires de l’huile de chanvre sont connues depuis bien longtemps. Ce produit représente en effet un traitement efficace contre les irritations de la peau ainsi que les problèmes tels que la couperose ou les acnés. Il pourrait même représenter un traitement naturel contre l’herpès, les eczémas ou encore le psoriasis selon les études.

Un traitement contre la cellulite

La cellulite est une accumulation de graisse sous la peau. Elle se manifeste par l’apparition de bosses désagréables à la vue et parfois douloureuses sur la surface cutanée. Ce problème atteint majoritairement les femmes et se localise le plus souvent au niveau des hanches, des cuisses, du ventre et des fesses. L’huile de chanvre représente un traitement efficace contre la cellulite grâce à ses vertus antalgiques et anti-inflammatoires. Ses bienfaits pour la circulation favorisent par ailleurs le drainage des capitons.

Le mode d’emploi de l’huile de chanvre

L’huile de chanvre est généralement plus efficace lorsqu’elle est combinée avec d’autres produits. Elle peut être utilisée en simple application ou en massage.

Mélange avec les produits cosmétiques

Il est tout à fait possible de verser quelques gouttes d’huile de chanvre dans les produits cosmétiques pour profiter de ses bienfaits sans changer de routine. Vous pouvez par exemple en mettre une petite quantité dans vos baumes à lèvres, vos soins du visage ou même dans votre savon. Vous verrez la différence au bout de quelques jours seulement.

Application directe

Il est également possible d’appliquer directement quelques gouttes d’huile de chanvre sur la peau pour lutter contre l’assèchement ou l’apparition des ridules. Il faut ensuite masser légèrement pour que les actifs pénètrent bien en profondeur. Faites cela 2 fois par jour pour observer des résultats satisfaisants. Vous pouvez en outre créer un mélange avec d’autres huiles essentielles comme l’HE de Géranium.

Utilisation en huile de massage

Il est aussi possible de créer des produits de massage à base d’huile de chanvre pour combattre les cellulites. Pour ce faire, il est recommandé de mélanger une quinzaine de gouttes d’huile de chanvre avec 5 à 7 gouttes d’HE de lemongrass. Appliquez ensuite la composition sur la zone à traiter et massez.

En résumé

L’huile de chanvre est ainsi un allié efficace pour avoir une peau jeune, éclatante, soyeuse et saine. Elle permet aussi de lutter contre les problèmes tels que l’acné ou la cellulite. Vous pouvez la mélanger avec d’autres produits ou HE pour optimiser ses effets. Toujours dans le domaine cosmétique, cette huile enrichit et hydrate également les cheveux et leur redonne aussi du volume. Attention, il ne faut pas confondre avec l’huile de CBD qui renferme du cannabidiol et présentant d’autres caractéristiques tout aussi intéressantes. Celle-ci possède notamment des propriétés relaxantes.