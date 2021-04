Qu’est-ce qu’on attend d’un commercial dans la grande distribution ?

Quand on travaille dans la grande distribution en tant que commercial, on est continuellement en contact avec les clients. Pour parvenir à vendre et à satisfaire la clientèle, ce professionnel doit avoir certaines qualités essentielles comme le sens relationnel, la résistance au stress, la rigueur, le sens de l’organisation… Tout de suite, voici en détail ce que l’on attend d’un commercial dans la grande distribution.

Les qualités humaines

Un commercial au sein d’une grande distribution doit avoir des qualités humaines parce que le travail demande toujours un contact avec les clients. Il reçoit et conseille chaque client. Il renseigne et fournit des informations pratiques. Ça englobe l’amabilité, l’écoute, le sourire, le sens du service et l’ouverture d’esprit afin de comprendre et de satisfaire la clientèle. Le commercial doit aussi être communicant, persuasif, disponible, sérieux, serviable, convaincant et avenant. N’oublions pas la connaissance de chaque produit vendu. En plus de l’aisance relationnelle, il est indispensable également d’incarner les valeurs de l’enseigne et le professionnalisme. En effet, le commercial est en première ligne dans le processus de vente, et il doit ainsi avoir de vrais talents relationnels. Pour vous qui cherchiez des commerciaux compétents, découvrez ce cabinet de recrutement grande distribution.

La maîtrise de la vente

Le commercial exerçant dans une grande distribution doit également avoir un goût du challenge puisqu’il devra affronter plusieurs obstacles avant d’arriver à convaincre les clients de passer à la caisse. Ainsi, il est essentiel qu’il garde son sang-froid devant les difficultés rencontrées et qu’il soit bien organisé pour arriver à supporter la charge de travail souvent importante. L’autre qualité cruciale quand on travaille dans la grande distribution est la curiosité. Le commercial doit savoir s’intéresser aux produits et à la branche d’activité dans laquelle il est et se renseigner sur les produits des concurrents. Notons également la capacité à anticiper les besoins de la clientèle pour pouvoir guider à l’achat.

Les autres qualités d’un commercial dans une grande distribution

Le commercial dans une grande distribution doit avoir une présentation soignée. Précisons aussi l’importance d’une bonne expression orale. Ce sont peut-être des détails, mais ce sont des atouts majeurs pour représenter le commerce auprès de la clientèle. Il y a aussi l’animation en magasin. Avec l’explosion de l’achat en ligne, la grande distribution se doit désormais d’être un lieu de vie et de faire vivre à chacun une vraie expérience de course, et pour y parvenir, il faut de l’animation. Pour la réussite de cette démarche, il faut que cette dernière apporte de la valeur ajoutée au point de vente.

Les contraintes du métier de commercial dans une grande distribution

La grande distribution est un secteur connu pour ses multiples contraintes. L’environnement d’un hypermarché ou d’un supermarché exige une grande résistance à la fatigue et au stress. Mais il faut aussi une grande polyvalence et une bonne condition physique, il faut être capable de supporter la position debout prolongée, la lumière assez violente des néons, les bruits, les fortes affluences surtout en fin d’année, les humeurs des clients, les tâches multiples… Mais le plus important est d’aimer le métier du commerce d’ailleurs, c’est une activité où les commerciaux ne s’ennuient jamais.