Pour quelles raisons donner du CBD à son chien ?

Depuis sa légalisation, on n’arrête pas de parler de CBD ainsi que de ses effets bénéfiques sur la santé et le bien-être. De pus en plus de personnes le prend pour calmer les douleurs, pour déstresser, pour bien dormir, pour soulager certains maux… Mais le CBD n’est pas seulement destiné aux hommes, car il marche très bien aussi chez les chiens. D’ailleurs, ci-après toutes les raisons de leur en donner.

Quelques mots sur le CBD

Le CBD que l’on connaît également sous le nom de cannabinoïde est un des composants actifs de la plante du chanvre, la variété Cannabis Sativa. Il est capable d’interagir avec le système endocannabinoïde des hommes et des chiens. Il agit sur les substances chimiques du cerveau qui influent sur les sensations du bien-être et du plaisir. Composé chimique organique, le CBD a plusieurs effets sur le mental et le corps des chiens. Il aide dans la lutte contre le stress et l’anxiété. Aussi, il soulage les douleurs chroniques, les inflammations, les nausées, les vomissements, les convulsions… Pour toutes ces raisons, c’est un bon alternatif ou complément aux traitements médicamenteux. L’atout du CBD est qu’il peut être administré de différentes façons. En effet, il y a l’huile cbd chien, les infusions, les crèmes, les gélules…

Les avantages du CBD sur les chiens

En agissant sur les récepteurs de la sérotonine dans le cerveau des chiens, le CBD améliore leur humeur tout en baissant le stress et la nervosité. Avec son effet anxiolytique, il les calme. Il est donc bon pour les animaux souffrant d’anxiété en rapport au bruit, à la séparation… Il est encore d’une précieuse aide dans le traitement des dysfonctionnements du système endocannabinoïde. Avec ses propriétés anti-inflammatoires, il soulage les muscles ainsi que les articulations douloureuses. Le CBD est excellent sur les douleurs articulaires liées à l’arthrite et au vieillissement. À noter que si le chien prend du CBD, la douleur ne disparaît pas, mais on constate une baisse de son seuil. Précisions également qu’il est adapté aux animaux atteints de cancer. Néanmoins, on conseille d’approcher un vétérinaire avant de donner aux chiens du CBD.

Le CBD, un produit sûr pour les chiens

Malgré les études scientifiques qui confirment les bienfaits du CBD sur les hommes, certains propriétaires sont réticents quand il s’agit d’en donner à leur animal, et ce, sous n’importe quelle forme. Cela s’explique par le fait qu’il vient d’une plante de la famille du cannabis. Mais il faut savoir que le CBD n’a aucun effet psychoactif, et il n’entraîne pas de dépendance. Et encore, c’est un produit naturel, et il n’a pas d’effets secondaires. Toutefois, on ne prend que du CBD légal fabriqué en France ou en Europe qui a en effet un taux de THC moins de 0,2 %. Pour information, c’est ce dernier qui est connu pour avoir des effets psychoactifs, qui fait planer. D’ailleurs, il est considéré comme un stupéfiant. En dernier et pas des moindres, dans la médecine vétérinaire, il n’y a encore que peu de recherches scientifiques quoi qu’il en soit, ses effets sur les chiens sont positifs et encourageants.