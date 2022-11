Comment peindre la brique ?

Le saviez-vous ? Vous avez la possibilité d’apporter un peu de renouveau à votre maison. Inutile de penser au déménagement, surtout si vous êtes l’heureux propriétaire d’une maison de briques. Aujourd’hui, de plus en plus de propriétaires décident repeindre les briques extérieures de leurs maisons pour lui donner un nouveau style. À noter que vous pouvez réaliser les travaux vous-même. La question est celle de savoir comment on fait pour peindre une brique. Dans cet article, on va expliquer quelles sont les étapes à suivre pour peindre une brique. Et comment choisir la peinture pour le mur de briques ?

Quelles sont les étapes à suivre pour peindre la brique ?

Contrairement à ce qu’on pense, peindre un mur de briques n’est pas très compliqué. Que ce soit pour peindre les briques à l’extérieur ou celles à l’intérieur, il suffit de bien choisir la teinte et d’appliquer à la lettre les étapes qui seront listées dans cet article. Peindre les briques va redonner une seconde vie à la maison. Elle sera comme la maison usinée neuve à Cap-Santé. Maintenant, comment faire pour peindre la brique ?

1ère étape : préparer les briques

Au cas où les briques de la maison ont déjà été peintes, il est important de tout enlever. En effet, cette ancienne peinture risque d’écailler au fil du temps. Il faut donc tout nettoyer avant d’envisager la repeinte. Les briques sont également des matériaux poreux. Elles absorbent facilement les saletés et les contaminants qui peuvent nuire à l’adhésion de la peinture. Encore une fois, il faut les nettoyer avant d’envisager de les peindre. Le nettoyage des briques doit se faire avec un nettoyant comme la solution PTS. Pour ceux qui se demandent s’il faut d’abord appliquer une couche d’apprêt. Eh bien, on peut appliquer directement appliquer la peinture sur les briques bien nettoyées.

2ème étape : peindre les briques

Pour peindre les briques, il ne faut pas choisir la première peinture qui vous tombe sous les mains. Il faut que ce soit une peinture acrylique extérieure. L’objectif étant de faire en sorte que l’aspect brut de la brique soit respecté. Parmi les plus utilisées, il y a la peinture de fini mat. Cette dernière ne reflète pas la lumière et se porte parfaitement sur les briques. Autre type de peinture qu’on peut utiliser, il y a aussi le fini peu lustré. Ce dernier ressemble un peu au velouté qu’on utilise pour peindre l’intérieur. Outre le choix de la peinture, il faut aussi bien choisir le rouleau. Pour une brique rugueuse par exemple, il est conseillé d’utiliser un rouleau à poils épais (entre 15 et 20 mm). Si la brique est lisse, un rouleau de 10 mm peut faire l’affaire.

Pour parfaire la couleur des briques, il est important de bien mélanger la peinture au préalable. Cela permet d’obtenir une couche homogène. Et il faut attendre que le primaire sèche pour appliquer la première couche de finition. Si vous ne vous sentez pas à la hauteur pour réaliser les travaux, le mieux serait de faire appel à un professionnel.