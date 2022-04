Quelles sont les couleurs tendance de 2022 ?

Pour l’année 2022, on va mettre un peu de couleur dans le salon pour lui donner du peps. Et si on choisit les bonnes couleurs, cela va le rendre plus tendance. Dans la décoration intérieure, la couleur joue un rôle très important. En effet, c’est elle qui va donner du caractère à la maison. Que ce soit pour le salon ou les murs de toute la maison, il est important de bien choisir la couleur pour les rendre les pièces agréables à vivre. En effet, quelques coups de pinceau peuvent apporter plus de vie à la maison. La question est de savoir quelle couleur faut-il privilégier. Dans cet article, on vous parle des couleurs tendance de l’année 2022.

Quelle couleur choisir pour le salon ?

Le salon est une pièce de la maison où l’on aime se reposer, partager un moment en famille. Il est donc important de bien choisir la couleur de ses murs. Pour cette année, les teintes terreuses sont les plus tendance puisqu’elles apportent une touche d’authenticité. Ces dernières se nuancent pour laisser de la place à un subtil mélange de brun et de nude, le cognac. Ensuite, il y a le terracotta qui s’intensifie afin de marquer le style chaleureux et assumé du salon. Pour le salon, la couleur beige est encore très tendance. Incontournable, il s’impose désormais comme le nouveau blanc. Il y a également des couleurs qui apportent une touche d’originalité comme le Very Peri. Ce violet profond a même été élu couleur de l’année. Pour encore plus d’originalité, on peut aussi se tourner vers les teintes pastel, le rose poudré, le vert sauge ou encore le bleu horizon. Aujourd’hui, la plupart des constructeurs de maison se tournent vers ces couleurs tendance pour convaincre les acheteurs. C’est d’ailleurs le cas avec les maisons neuves dans les Laurentides. Maintenant qu’on sait quelle couleur choisir pour le salon, la question est de savoir quelle teinte faut-il privilégier pour les autres murs.

Quelle couleur tendance pour les murs ?

Pour réussir la décoration de la maison, il est important de savoir équilibrer les couleurs. On peut par exemple choisir une couleur éclatante et tape-à-l’œil comme le turquoise pour structurer l’espace. En même temps, on laisse un peu de place à la couleur blanche. Aussi, on peut parfaitement opter pour le total look. Pour cela, il suffit de peindre l’intégralité des murs avec une seule et même couleur. L’objectif étant de faire de la pièce un espace reposant. Parmi les couleurs de murs les plus tendance de cette année, il y a le vert foncé, le jaune, le brun, les couleurs terreuses, le rose, l’ocre rose, le lilas-rose, le very peri, le bleu ciel, l’orange coucher de soleil, le nude… Les experts de la décoration s’accordent sur le fait que ces couleurs sont parfaites pour peindre l’intérieur des maisons. Selon ces derniers, il existe aussi une combinaison parfaite pour l’année 2022 : le vert et le rose. Avec ces couleurs, toutes les combinaisons sont vraiment possibles : vert profond et rose en terre cuite – vert sauge et rose poudré. Outre le fait qu’elles soient apaisantes, ces deux teintes apportent également une sensation de sécurité, de confort et de chaleur.