Comment faciliter le travail du personnel soignant ?

Toujours au premier front pour prendre en charge les patients, le personnel soignant fait preuve de bravoure et de motivation pour sauver des vies. Jour et nuit, ces professionnels médicaux se mettent au service des malades et des personnes âgées. Les différents dangers liés à la contamination et aux autres risques de santé comme l’épuisement physique, mental et émotionnel ne les font pas reculer, par amour de ce noble métier. Mais parfois, les conditions et l’organisation de travail dans les établissements hospitaliers ne leur permettent pas d’exercer leurs fonctions correctement. Heureusement, les innovations technologiques bouleversent le code de la médecine afin d’améliorer et faciliter le travail du personnel soignant.

Un système informatique d’aide à la décision médicale

La santé et la sécurité des patients doivent rester au cœur des préoccupations du personnel soignant. Mais pour réussir à relever tous les défis qui se présentent devant eux, il faut que les professionnels médicaux soient capables de travailler ensemble de manière organisée et autonome. La coordination autour d’un patient exige, en effet, une constante et forte organisation. D’où l’importance d’un partage et d’un échange fluide des informations, qui sont les principaux socles des soins de qualité. Pour y remédier, des outils informatiques, comme ceux proposés sur https://www.axilios.com, méritent une place de choix dans tous les hôpitaux et cliniques.

La nouvelle technologie se réinvente pour y apporter une solution adéquate. Grâce à Axilios, système d’aide à la décision médicale, il est possible de faciliter la traçabilité et l’accès à des informations médicales afin d’assurer l’efficacité de la concertation autour d’un patient.

Un logiciel d’aide à la décision médicale accompagnera les professionnels de santé pendant leurs missions. Grâce aux différentes recommandations médicales qualifiées HAS (Haute Autorité de Santé), un tel outil aidera le personnel médical à prendre les meilleures décisions en un temps record. Actes médicaux, traitements, base de données internationale des médicaments… il permet de réduire la durée d’hospitalisation ainsi que le taux de mortalité et de morbidité dans les cliniques et hôpitaux.

Des problèmes organisationnels et techniques impactant la qualité de soins

Partout dans le monde, le système médical connaît une crise d’organisation incontestable. Mais aucune étude profonde et compatible sur la nature et la gravité des difficultés rencontrées par ces professionnels médicaux n’est menée.

N’est-il pas fréquent de rencontrer un retard de prise de décision sur les soins à donner à un patient dans les hôpitaux ? Cette situation est souvent liée à une faille d’échange d’informations en interne ou à l’inaccessibilité à certains documents médicaux. Puisqu’il est question de vie ou de mort, un tel retard de prise en charge ne doit en aucun cas se produire.

Premier responsable en contact direct et permanent avec les malades, le personnel soignant se trouve même dans l’obligation d’attendre un spécialiste pour prendre une décision, même minime. Que ce soit par manque de compétences ou une question d’organisation, cela nuit à la qualité des soins proposés aux patients. Cette faille d’organisation pourra même engendrer des problèmes de santé liés à la fatigue et au stress du personnel soignant.