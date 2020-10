Les différents modèles de caisses enregistreuses

La caisse enregistreuse est un outil essentiel pour un commerce, un restaurant ou autre, car il simplifie la gestion de l’activité. Au fil des années, différents modèles ont vu le jour, ils offrent des fonctionnalités de plus en plus sophistiquées. Si vous envisagez d’ouvrir un point de vente, sachez que l’utilisation d’une caisse enregistreuse est désormais obligatoire. Pour vous aider dans votre choix, on vous donne maintenant les différents types de caisses enregistreuses.

Les caisses enregistreuses numériques

C’est un modèle traditionnel et assez simple. C’est en quelque sorte une grosse calculatrice, il permet de savoir le rendu ou le montant de l’opération. Il présente les fonctions de base comme les tiroirs-caisses, les calculs et l’édition de tickets. Toutefois, diverses améliorations sont apportées à la caisse enregistreuse numérique. Ainsi, les modèles récents permettent de faire des rapports journaliers, mensuels ou par tranche horaire. Cependant, si vous allez ouvrir un restaurant, ce n’est pas le bon choix, car votre activité demande des fonctionnalités plus poussées.

Les caisses enregistreuses alphanumériques

Ces caisses enregistreuses sont plus élaborées avec plus de fonctionnalités que les modèles précédents. Elles permettent de faire des encaissements et de donner des tickets de caisse personnalisés. Vous pourrez aisément paramétrer ces tickets imprimés. Ces modèles permettent également de saisir les produits manuellement et d’effectuer des rapports de gestion. À préciser que ces derniers sont nécessaires et peuvent être d’ordre financier, se placer par caissier, comprendre les appels de prix ou les horaires…

Les caisses enregistreuses tactiles

Ces modèles qu’on appelle aussi caisses enregistreuses digitales ont de multiples fonctions. Perfectionnés, performants, polyvalents et modernes, ils ressemblent à un ordinateur. De plus, ils utilisent des logiciels spécialisés. Leurs fonctionnalités diffèrent du logiciel utilisé. Suivant l’activité, il est possible de choisir un système d’exploitation. Ils peuvent aussi se connecter avec divers périphériques comme une balance. Ces caisses nouvelle génération proposent une gestion des stocks, des commandes… D’autres fonctionnalités sont disponibles pour faciliter l’exercice de votre activité.

Les caisses enregistreuses en ligne

Ces caisses enregistreuses sont des modèles révolutionnaires, et elles fonctionnent grâce à un support accessible en ligne ou via une application mobile. Elles s’utilisent sur différents dispositifs (smartphone, tablette et ordinateur), ces derniers se transforment donc en caisses enregistreuses. Elles fonctionnent comme les caisses enregistreuses tactiles et proposent les mêmes services, mais en version dématérialisée grâce à un service de stockage sur Cloud qui centralise toutes les données venant de différents terminaux de vente. Ainsi, il est possible de les synchroniser facilement.

Pour faire le bon choix d’une caisse enregistreuse, certains critères doivent être étudiés, car c’est un investissement important. Parmi eux, il y a les besoins de l’activité, la prise en main, le gain de temps, la productivité offerte, les possibilités d’évolution… Si c’est pour une utilisation simple et basique, le modèle alphanumérique convient toutefois, pour une activité avec des services particuliers, il faut se tourner vers un modèle plus moderne.