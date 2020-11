Conception de vêtements pour enfants : pourquoi choisir les textiles naturels ?

Lorsqu’on parle de fabrication de vêtements pour enfants, l’on doit accorder une attention particulière au choix des textiles utilisés. Dans un souci de préservation de l’environnement et surtout pour garantir le bien-être des enfants, pourquoi ne pas opter pour des textiles naturels ? Découvrez dans cet article les raisons d’opter pour des textiles naturels pour les vêtements des enfants.

Vêtements pour enfants en textiles naturels pour une mode écoresponsable

L’utilisation de textile naturel s’inscrit avant tout dans une démarche de protection de l’environnement et de la planète. Tee-shirts, pantalons, jupes, shorts… Sur le site https://lapetitemode.fr, vous trouverez du prêt-à-porter pour les enfants et les mamans, à base de fibres naturelles non agressives pour la peau.

Si l’on préconise autant les textiles naturels dans la fabrication des vêtements pour enfants, c’est parce qu’ils sont exempts de traitement chimique. En effet, les fibres naturelles s’obtiennent à partir des transformations physiques et mécaniques d’une matière naturelle, sans modifier sa composition avec des agents chimiques. Ainsi, choisir les textiles naturels pour fabriquer des vêtements, c’est adopter une mode plus écoresponsable.

Autre point crucial : la transformation de la plupart des textiles naturels nécessite moins d’eau. En quoi cela est-il si important ? En effet, de nos jours, pour fabriquer des tissus synthétiques et plastiques, les industries textiles exploitent plus de 4 % d’eau potable (un chiffre assez alarmant compte tenu des nombreux cas de sécheresse répertoriés dans le monde).

Des vêtements pour enfants qui respectent leur peau

Les textiles naturels s’adaptent parfaitement à la peau des enfants. Pour cause, ils sont antiallergiques. Ceci s’explique par l’absence de matières chimiques dans leur composition. Rappelons que les produits chimiques sont souvent à l’origine des problèmes dermatologiques chez les enfants. Les plaques et les dermatites figurent parmi les maladies les plus récurrentes.

Ce n’est pas tout ! Les vêtements conçus à partir de fibres naturelles permettent également à la peau de mieux respirer. Vous pouvez dire adieu aux transpirations excessives et aux mauvaises odeurs ! En plus, ils absorbent l’humidité, ce qui procure à la peau une sensation de fraîcheur.

Les vêtements en fibres naturelles s’adaptent même aux peaux sensibles des enfants. D’une grande douceur, les textiles naturels n’agressent en aucun cas la peau d’un enfant. Au contraire, ils la préservent des éventuels problèmes d’irritations et de rougeurs, ainsi que des boutons.

Autre fait à ne pas oublier : la peau des enfants est encore très poreuse. Elle absorbe donc tous les produits qui entrent en contact avec elle. Afin que votre enfant ne subisse pas les effets nocifs des produits chimiques, il faut privilégier les vêtements en fibres naturelles.

Petit focus sur le séchage des textiles naturels

La plupart des textiles naturels sont fragiles et passent rarement au sèche-linge. À moins que votre machine ne soit dotée de programmes spéciaux, comme « linge délicat », il vaut mieux éviter d’y mettre les linges en textile naturel. Cela risque de les abîmer.

En réalité, les vêtements en textile naturel sèchent très vite à l’air libre, suspendus sur un fil par exemple.