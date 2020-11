4 bonnes raisons d’utiliser les réseaux sociaux dans la coiffure et l’esthétique

Montrer son expertise en coiffure et/ou en esthétique

Utiliser les réseaux sociaux pour votre salon de coiffure et/ou d’esthétique : bonne ou mauvaise idée ? Si vous prenez le temps de vous former pour manier les réseaux aussi bien que vos ciseaux, ils s’avèreront être un levier de fidélisation et de croissance formidable ! Voilà quelques raisons de lancer votre communication sur les réseaux sociaux.

Utiliser les réseaux sociaux, que ce soit à travers Instagram ou bien Facebook vous permettra de mettre en valeur vos techniques et vos réalisations à travers des photos ou vidéos (coiffure pour des mariages, manucures, avant/après « sauvetage » pour l’un(e) de vos client(e)s, …). Vous n’avez pas besoin d’être expert(e) en photographie ou montage photo/vidéos. Un bel éclairage et un bon téléphone peuvent suffire pour présenter votre savoir-faire. De nombreux comptes de salon ou même d’écoles peuvent vous servir d’exemple, c’est notamment le cas du compte Instagram de l’école d’esthétique et de coiffure Silvya Terrade.

Dans le cas où vous auriez un site, vous pourriez également écrire des articles de blog pour parler de votre métier, de vos nouvelles techniques, de vous nouvelles gammes de produits, présenter des « cas clients » dans lesquels vous avez mis en œuvre toutes vos compétences. Ces articles permettraient de vous référencer en ligne et atteindre de nouveaux potentiels clients, mais également d’intéresser vos propres clients en relayant ces contenus sur vos réseaux.

Fidéliser ses clients

Dès lors que vous lancez vos comptes, incitez vos clients à vous suivre, demandez-leur de les prendre en photos, n’hésitez pas à les identifiés sur les photos s’ils ont donné leurs accords. À l’inverse, les clients satisfaits peuvent également poster sur leurs réseaux leur mise en beauté et vous mentionner, vous permettant de partager cette publication. Ce partage de contenus mutuels prouvant la satisfaction de chacun générera une meilleure fidélisation et une forme de recommandation.

En se créant une communauté avec vos clients et leurs contacts, vous pouvez leur faire bénéficier d’offres promotionnelles ou organiser des jeux concours. Les consommateurs de réseaux sociaux sont très friands de ce genre d’offre. Vous pouvez également choisir de rendre dynamique votre compte Instagram ou Facebook grâce à l’utilisation des stories en ajoutant : musique, stickers, gifs et sondage… Les internautes adorent !

Enfin, à travers votre utilisation des réseaux, vous pouvez choisir d’apporter une véritable valeur ajoutée à votre audience en donnant des idées et des conseils : coiffures faciles à faire à la maison, fréquence et type de soins à faire sur votre visage, comment entretenir votre coupe en attendant votre rendez-vous … Donner des conseils « gratuits », sans pousser à la consommation ne fera que donner davantage confiance à votre communauté.

Dernier conseil : n’hésitez pas également à utiliser les réseaux pour compléter votre planning en cas de désistement client ou de période creuse ! En effet, un Français se connecte à Instagram jusqu’à 10 fois par jour, alors, même à la dernière minute, il vous suffit de poster en story la plage horaire disponible et vous pourriez avoir un rendez-vous de pris dans l’heure !

Augmenter sa visibilité pour gagner des nouveaux clients

Grâce à la visibilité offerte par vos clients auprès de leur propre communauté, vous pourriez atteindre de nouvelles cibles qualifiées sans même aller les chercher.

Au-delà de visibilité permise par vos « habitué(e)s », vous pourriez conquérir de nouveaux clients grâce à une bonne utilisation de vos réseaux et notamment grâce aux hashtags que vous utilisez : choisissez les bien !

Deux astuces pour le choix des hastags :

Pensez local ! Rien ne sert de toucher des cibles qui ne seront jamais clientes, ajoutez donc la ville dans laquelle vous vous trouvez et éventuellement celles à proximités dans vos hastags

Rien ne sert de toucher des cibles qui ne seront jamais clientes, ajoutez donc la ville dans laquelle vous vous trouvez et éventuellement celles à proximités dans vos hastags Regardez les tendances qui cartonnent sur les réseaux ! Si vous maîtrisez des techniques en vogues, ajouter ces hashtags dans vos publications pour atteindre des cibles qui peuvent chercher un salon.

Quelques exemples : #boomernailsmarseille ; #tieanddyelyon avec #tieanddyevilleurbanne ; lissagebresilienangers …

Profiter du potentiel des micro-influenceurs locaux

Le mot influenceur vous fait peur ? Vous ne devriez pas ! Il ne s’agit pas ici de créer un partenariat à 5 000€ avec une star d’Instagram mais d’identifier une micro-influenceuse dans votre ville avec une communauté réactive et fidèle.

Avec une communauté de 10 000 à 50 000 abonnés « seulement », les micro-influenceurs ont un pouvoir de persuasion très fort auprès de leur communauté du fait de leur « proximité » et leur capacité à répondre aux questions et diverses sollicitations de leurs followers.

De plus, ces influenceurs sont moins « gourmands » et se contentent parfois simplement de prestations gratuites pour vous recommander. Attention toutefois à être aux petits soins, ils doivent impérativement être (TRÈS) satisfaits pour en parler à leur communauté.

Les réseaux sociaux, un levier parfois sous-estimé !

Vous l’aurez compris, les réseaux sociaux, si vous en faites bon usage, peuvent vous permettre de fidéliser votre clientèle, de compléter votre planning et d’attirer des nouveaux clients convaincus par votre expertise grâce à vos contenus et à la prise de parole de votre communauté ou bien d’une micro-influenceuse locale. Vous hésitez encore ?