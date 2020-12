Tout ce qu’il faut savoir sur le métier de plombier

Certaines personnes pensent à tort que le métier de plombier est un métier dévalorisant, mais ce n’est pas cas, car le plombier travaille pour assurer une bonne hygiène de vie aux particuliers et aux professionnels tout en simplifiant la vie en société. Peu connu, le métier est pourtant très intéressant. Si vous envisagez de vous lancer dans ce domaine, on vous dit tout sur le métier de plombier maintenant.

C’est quoi un plombier ?

Un plombier comme plombier Paris 3 est un artisan qualifié dans le secteur du bâtiment travaux publics. Il a plusieurs missions comme la pose et la réparation des installations sanitaires (baignoire, compteur, chauffe-eau, robinetterie…) ainsi que les canalisations de gaz et d’eau. Il se charge du réseau de traitement et d’alimentation en eau potable sanitaire ainsi que du réseau d’évacuation d’eaux usées (évier, lavabo, bidet, douche, toilettes, broyeur…). Pendant son intervention, il peut exercer différentes tâches. Il étudie les plans de la zone d’intervention, il trace le parcours des canalisations sur les murs et les cloisons pour pouvoir se repérer lors des installations, et il coupe les tuyaux aux dimensions requises, les soude et les raccorde aux appareils sanitaires ou de chauffage. Il vérifie que le système qu’il a mis en place marche correctement et qu’il n’y a pas de fuite. Le plombier est également indispensable pour effectuer l’entretien des canalisations afin qu’elles durent dans le temps et qu’il y ait moins de souci. Grâce à ses différentes compétences, cet ouvrier est appelé au domicile ou au sein des entreprises pour un robinet qui fuit, pour une canalisation bouchée, pour un chauffe-eau qui risque d’exploser… Mais encore, il réalise aussi des travaux de ventilation et d’aération. Il installe des chaudières (au sol ou mural) et des radiateurs chauffage central.

Les formations et les qualités d’un plombier

Pour faire le métier de plombier, différentes formations diplômantes existent. Il y a notamment le CAP monteur en installations sanitaires, le CAP monteur en installations thermiques, le Bac Pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques ainsi que le Bac Pro technicien du froid et du conditionnement de l’air. Mais ces formations ne suffisent pas pour exercer correctement le travail de plombier, il faut également avoir certaines qualités. Cet artisan doit avoir avant tout une excellente condition physique, car il est amené à porter des charges lourdes et à travailler dans des positions inconfortables. Il doit aussi être vigilant et respectueux des règles et des normes de sécurité en vigueur afin de ne pas mettre en danger sa personne et les autres.

Le plombier peut travailler à son propre compte, au sein d’une entreprise de plomberie sanitaire ou au sein d’une entreprise offrant plusieurs spécialités (chauffage, couverture, sanitaire et zinguerie). Grâce aux expériences acquises, le plombier peut devenir un contremaître, un chef de chantier, un conducteur de travaux, un technicien de chantier ou un monteur en installations thermiques.