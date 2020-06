Comment savoir si vous avez une fuite ?

Vous pensez avoir une fuite à votre domicile ou à votre entreprise ? Si c’est le cas, il n’y a pas de temps à perdre ! Commencez votre inspection et assurez-vous que les réparations nécessaires sont effectuées en temps utile. En effet, les fuites ne sont pas seulement susceptibles d’endommager votre propriété, mais aussi de vous coûter cher. En fait, on estime que dans un ménage moyen, les fuites peuvent représenter plus de 35.000 litres d’eau gaspillée chaque année – et vous pouvez parier que vous ressentirez cet impact sur votre facture d’eau. Alors, si vous pensez avoir une fuite, comment la déterminer ? Voici un aperçu des mesures à prendre :

Les signes d’une fuite

Cherchez ce qui saute aux yeux

De nombreuses fuites sont faciles à attraper et à réparer. Les robinets, les pommes de douche et les toilettes sont responsables de nombreuses fuites, simplement parce qu’il s’agit d’appareils souvent utilisés qui contiennent des composants qui s’usent avec le temps. Recherchez les robinets qui gouttent et écoutez si les toilettes fonctionnent. En général, les responsables de ces fuites sont des rondelles usées dans les éviers, et des problèmes de clapet robinet flotteur ou de joint de chasse d’eau dans les toilettes.

Surveillez votre compteur

Vous serez probablement averti d’une fuite si vous remarquez une augmentation substantielle de votre facture d’eau. Cependant, vous pouvez aussi faire des recherches vous-même. Choisissez une période de deux heures de la journée où vous ne consommerez pas d’eau. Vérifiez le compteur d’eau de votre domicile ou de votre bureau, puis comparez son relevé deux heures plus tard. S’il a été déplacé, il est probable que vous ayez une fuite quelque part.

Examinez vos murs, vos plafonds

Certaines fuites ne sont pas si évidentes à détecter car elles se produisent à l'intérieur des cavités murales. Mais ce sont ces fuites qui requièrent sans doute l'attention la plus urgente, sinon elles pourraient entraîner des dommages structurels et la formation de moisissures. Recherchez les taches d'eau ou la décoloration des murs et des plafonds de la propriété. Vous pouvez également essayer de palper ces matériaux de construction pour voir s'ils sont humides ou si vous remarquez une différence de température. Les réparations de ce type de fuites cachées sont généralement plus invasives et nécessitent probablement une rénovation, mais elles sont sans doute les plus importantes à traiter.