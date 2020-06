10 raisons de privilégier le bio pour ses soins cheveux

Moins de substances toxiques

Les produits bios pour les cheveux sont dépourvus d’allergènes, de parfums synthétiques, de pétrole, d’agents de texture, de colorants et de perturbateurs endocriniens affectant nos organes ou provoquant des allergies et des cancers. Ils sont sûrs même s’ils sont utilisés à long terme d’ailleurs, ils sont adaptés aux femmes enceintes et aux bébés.

Ingrédients faciles à trouver

On trouve dans les magasins bios comme cette boutique bio différents produits respectant nos cheveux, mais il y a aussi des recettes bios faciles à réaliser. Les ingrédients sont disponibles dans le placard de notre cuisine. Œufs, miel, yaourts, huile d’olive… ils chouchouteront merveilleusement bien notre chevelure.

Des produits bons pour l’environnement

A l’inverse des cosmétiques industriels, les produits bios pour les cheveux sont réalisés suivant des techniques de production respectant la nature. Ils utilisent moins d’eau et demandent peu d’énergie lors de leur fabrication. Encore mieux, ils ne sont pas emballés dans du plastique, un grand polluant de notre planète. Passer aux produits bios est un geste pour l’environnement.

Pour leur efficacité

Les premiers rituels de beauté que les femmes utilisaient sont des ingrédients issus de la nature, leur efficacité n’est plus à prouver. En choisissant les produits bios, on sait ce qui se trouve dans les soins capillaires. De plus, ils n’alourdissent pas les cheveux tout en évitant l’effet brillant et doux provisoire.

Plus respectueux des animaux

Les ingrédients végétaux dans les produits capillaires bios sont prisés depuis des siècles, ils ne sont pas testés sur les animaux. Les nouveaux ingrédients naturels sont testés sur les humains. Ces cosmétiques ne renferment pas d’ingrédients animaux, certains sont estampillés Végan.

Pour faire des économies

Les cosmétiques capillaires bios ne sont pas hors de prix comme beaucoup de personnes pourraient le penser. Ils se sont démocratisés et sont désormais moins chers. De plus, ils évitent l’achat régulier, car ils durent plus longtemps que les produits classiques pour les cheveux.

Des produits bios contrôlés

Ce n’est pas parce que les produits bios sont d’origine naturelle qu’ils ne sont pas contrôlés et testés. Pour garantir leur traçabilité, le contrôle commence chez l’agriculteur ensuite chez le fournisseur de matières premières qui donne une fiche technique. Le processus se termine avec des examens poussés sur le produit bio fini.

Pour des cheveux plus beaux

Les produits bios pour cheveux apportent des bienfaits instantanés. La chevelure est souple et propre. Ils rendent plus simples le coiffage et la mise en forme. Les cheveux et le cuir chevelu sont plus sains sur le long terme.

Pour le respect de soi

Quand on est en quête du physique parfait, on oublie la réalité de notre corps. Pourtant, respecter son corps, c’est l’accepter tel qu’il est. Les produits bios n’imposent pas un stéréotype de beauté et ne promettent pas la beauté idéale, car ils sont formulés pour répondre à nos vrais besoins. Ils s’adaptent à chaque individu, mais pas le contraire.

Pour le plaisir

Opter pour des produits bios, c’est être en harmonie avec la nature. On n’est plus assailli par les odeurs artificielles, on découvrez désormais les senteurs d’huiles essentielles et d’eaux florales, de véritables parfums de fleurs. D’ailleurs, elles sont un effet positif sur notre humeur.

