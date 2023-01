5 raisons pour lesquelles les jeux sur mobile sont plus intéressants que les jeux sur console

Souhaitez-vous connaître les 5 passionnantes raisons pour lesquelles les jeux mobiles sont meilleurs que les jeux sur console ? Lisez la liste ci-dessous.

En 2023, les gens ont l’embarras du choix en matière de plateformes de jeux.

Sans surprise, deux des plateformes de jeu les plus populaires sont :

Mobile (iOS, Android)

Console (PlayStation 5, Xbox Series X, Google Stadia)

Il existe un long débat autour de la question de savoir ce qui est le mieux : mobile ou console ?

Lorsque l’on compare les deux, il est clair que le mobile est une meilleure option que la console pour jouer. Mais alors, pourquoi ?

Voici un examen approfondi des raisons qui l’expliquent.

Accès aux jeux via un navigateur mobile

Lorsque vous possédez une console, vous ne pouvez pas accéder aux jeux par un navigateur web. Sur la PlayStation 5, ils n’est même pas inclus de navigateur web. Car de cette façon les personnes doivent acheter des jeux PS5, au lieu de jouer à des jeux gratuits via un navigateur.

Heureusement, pour tout propriétaire de smartphone, il est facile d’accéder à des jeux via leur navigateur mobile. Il vous suffit d’ouvrir votre navigateur préféré, comme Google Chrome, et d’y rechercher les jeux auxquels vous voulez jouer.

En France, jeux casino argent reel est un site très populaire auprès des joueurs mobiles. En effet, il permet de jouer avec de l’argent réel, ce qui n’est pas le cas de la plupart des autres jeux sur navigateur mobile. Par exemple, vous pouvez jouer à la roulette en ligne et parier 3,50 € sur le fait que la boule va tomber sur le rouge ou sur le noir.

Un autre jeu populaire sur navigateur mobile est « Wordle ». Dans Wordle, l’objectif est de deviner le « mot du jour ». Vous avez 6 tentatives au total pour y parvenir. C’est un petit jeu de réflexion amusant auquel vous pouvez jouer avec vos amis lorsque vous passez du temps ensemble.

Portabilité

Une autre raison pour laquelle le mobile est préférable à la console est que les smartphones peuvent être transportés dans votre poche où que vous alliez. Que vous voyagiez en train ou que vous fassiez une randonnée en montagne, vous pouvez jouer à des jeux mobiles. Avec une console, c’est une autre histoire, car les consoles sont grosses, lourdes et doivent toujours être branchées. Sans compter que vous avez également besoin d’un écran de télévision pour jouer à des jeux sur une console. Donc, si vous êtes quelqu’un qui voyage beaucoup, le jeu mobile est le meilleur choix.

Jeux à télécharger gratuitement

Sur la plupart des consoles, il est rare que des jeux soient gratuits.

Avec le mobile, c’est tout le contraire. Si vous ouvrez les magasins d’applications Android ou iPhone, vous verrez que la grande majorité des jeux sont téléchargeables gratuitement. Ce qui est formidable, surtout dans la période économique actuelle où la majorité des gens ne veulent pas dépenser 50 ou 60 euros pour un jeu de console flambant neuf. Au lieu de cela, vous pouvez profiter du plaisir et de la commodité des jeux mobiles gratuits.

En ce moment, PUBG, Fortnite, et Call of Duty : Mobile sont parmi les jeux les plus populaires à télécharger gratuitement sur votre smartphone. Si vous ne les avez pas encore essayés, c’est le moment de le faire.

Personnalisation

Vous pouvez personnaliser votre expérience de jeu mobile de différentes manières.

Par exemple, vous pouvez fixer une manette de jeu mobile à l’arrière de votre téléphone. De cette façon, les jeux mobiles donnent l’impression de jouer sur console.

Vous pouvez également faire d’autres choses sympas, comme activer le mode sombre. Lorsque vous activez le mode sombre, cela ajoute une belle esthétique à votre smartphone qui vous donne l’impression d’être encore plus immergé dans le jeu.

Rencontrer de nouvelles personnes

De nombreux jeux en ligne encouragent les joueurs à rencontrer de nouvelles personnes. Il suffit de regarder Pokémon Go, un jeu de réalité augmentée qui pousse activement les joueurs à sortir et à interagir avec l’environnement du monde réel pour attraper différents Pokémon. Avec les jeux de console, le joueur est toujours coincé à l’intérieur, ce qui est beaucoup moins excitant.