Vacances : Les avantages des pensions canines

Partir en vacances sans pouvoir amener avec nous notre chien est un réel souci. Certaines personnes choisissent même de ne pas partir loin afin de ne pas laisser leur animal de compagnie. Cependant, on peut aller où on veut pendant les vacances sans s’inquiéter de notre chien en le mettant dans une pension canine le temps du séjour. D’ailleurs, cette option présente de multiples avantages.

Toutes les raisons de choisir une pension canine

La présence des professionnels : L’ouverture d’une pension pour chien exige le respect des normes en vigueur. Cela implique la présence de personnel qualifié. On n’y trouve que des professionnels de la santé, des soins et de l’éducation des animaux. Donc, qu’importe les particularités de notre chien, on a l’assurance qu’il sera entre de bonnes mains.

La sécurité de l'animal : Dans une pension canine, la sécurité est accrue, et ce, sur plusieurs points. Il faut savoir que c'est un établissement de garde d'animaux fermé et sécurisé. Une fois là-bas, notre chien ne risque rien. Il y a des grillages, des caméras de surveillance, un gardiennage…

La santé de l'animal : Une pension canine possède toujours des vétérinaires. Même si notre chien n'est pas au top de sa forme, s'il souffre de n'importe quel problème de santé, les vétérinaires dans la pension canine sauront s'occuper de lui correctement.

Le confort de l'animal : Au sein d'une pension chien , ce point n'est pas négligé. Le chien qu'on laisse là-bas aura son propre espace. Tout est fait pour que l'animal ne soit pas stressé. Suivant la formule choisie, c'est plus ou moins confortable. Une formule haut de gamme comprend par exemple un box avec une caméra. Cette dernière est liée au téléphone du propriétaire du chien afin qu'il puisse le voir à tout moment.

Les services supplémentaires : La majorité des établissements spécialisés de la garde des animaux de compagnie proposent plusieurs services aux propriétaires de chien. Il y a le service de toilettage, le suivi éducatif… Tout est fait sous l'encadrement des prestataires canins professionnels.

Bien choisir la pension canine

Toutes les pensions pour chat et chien ne se valent pas, certaines ont une bonne réputation alors que d’autres non. Ainsi, pour le bien-être de l’animal, il est important de bien choisir l’endroit où va l’envoyer pendant les vacances. Plusieurs critères sont à prendre en compte. Parmi eux, il y a la propreté des lieux (des espaces collectifs et individuels), le mode de garde et l’alimentation. Également, on tient compte du personnel, il faut que tous les professionnels inspirent confiance. On est aussi attentif aux exigences concernant la santé, la sécurité et les affaires de notre toutou. N’oublions pas le tarif qui varie d’une pension pour chien à une autre. On évite les établissements proposant un tarif trop bas. Le choix doit reposer sur la qualité des services. Pour bien choisir, on regarde les avis déposés par les anciens clients.

Si on a des difficultés à trouver une bonne pension pour notre adorable toutou, l’établissement ZANIMAX qui se trouve entre Bourg-en-Bresse, Mâcon, Chalon-sur-Saône est à découvrir.