Le collier GPS pour chien, comment ça fonctionne ?

Quand on a un chien, notre hantise première est qu’il fugue et qu’il se perd. Mais ça ne risque pas d’arriver si on s’équipe d’un collier GPS pour chien. Véritable outil de tracking et de géolocalisation, cet équipement très pratique permet de toujours savoir où l’animal se trouve. Si vous souhaitez savoir comment fonctionne le collier GPS pour chien, lisez attentivement ce qui va suivre.

Le fonctionnement d’un collier GPS pour chien

Le collier GPS pour chien comme weenect dogs est fait pour les chiens qui ont tendance à fuguer. Il faut savoir qu’un chien sur trois peut se sauver ou se perdre une fois dans sa vie. Les fugues s’expliquent par l’instinct naturel comme la peur, la prédation, la reproduction… Tous ces facteurs amènent à équiper votre chien d’un collier GPS pour connaître sa localisation en temps réel. Le système de géolocalisation repose sur le même principe que le système GPS de la voiture. La balise GPS se trouve dans le collier étanche, ça permet de suivre le chien même s’il est sous la pluie ou s’il est en train de nager. Cet accessoire comprend un traceur GPS qui est l’émetteur de signal de localisation, une batterie rechargeable et une carte SIM pour les modèles avec abonnement. Vous aurez un récepteur sous forme d’application mobile sur tablette, smartphone et ordinateur ou d’un autre appareil séparé capable de lire le signal émis. Depuis l’application, il est possible de déterminer les zones de sécurité, de faire une clôture virtuelle, d’obtenir une alerte au cas où l’animal franchit les limites…

Les différents modèles de collier GPS pour chien

Le traceur : Cet accessoire prend la forme d’un petit boîtier à fixer au collier de votre chien. Grâce à ce traceur, vous avez la possibilité de suivre tous les déplacements de votre compagnon à 4 pattes. C’est en temps réel grâce à l’application dédiée à installer sur le smartphone, la tablette ou le PC.

: Cet accessoire prend la forme d’un petit boîtier à fixer au collier de votre chien. Grâce à ce traceur, vous avez la possibilité de suivre tous les déplacements de votre compagnon à 4 pattes. C’est en temps réel grâce à l’application dédiée à installer sur le smartphone, la tablette ou le PC. Le collier connecté : Plus complet que le traceur, le collier connecté offre plusieurs fonctionnalités. Il permet d’avoir plusieurs informations, notamment le nombre de pas fait par votre chien tout au long de la journée, le nombre de calories qu’il a brûlé, l’historique de ses déplacements…

: Plus complet que le traceur, le collier connecté offre plusieurs fonctionnalités. Il permet d’avoir plusieurs informations, notamment le nombre de pas fait par votre chien tout au long de la journée, le nombre de calories qu’il a brûlé, l’historique de ses déplacements… Le système GPS pour chien de chasse : Cette technologie est équipée de récepteurs qui permettent de suivre jusqu’à 20 chiens de chasse.

Bien choisir un collier GPS pour chien

Pour bien choisir un collier GPS pour chien, certains critères essentiels sont à prendre en compte. Il faut considérer la légèreté pour le bien-être et le confort de votre chien. Il faut que ce soit seulement de quelques dizaines de grammes pour ne pas le gêner dans ses mouvements. Faites aussi attention à l’autonomie ainsi qu’à la simplicité d’utilisation. Le dispositif et l’application ainsi que son interface doivent être faciles à comprendre et à utiliser. N’oubliez pas les fonctionnalités, le choix dépend de l’usage du collier, un modèle de base pour un simple traceur GPS et un modèle plus sophistiqué pour suivre les activités de l’animal.