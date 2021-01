Rénovation : quelle couleur choisir pour vos murs?

Pour un intérieur qui revit, vous désirez redonner plus de couleurs à vos murs. C’est génial ! Parce que les couleurs sur vos murs vous accompagneront au quotidien, nous vous aidons avec les meilleures astuces pour trouver celles qui reflètent vos envies.

Le bleu

Bien agencé, vous allez obtenir un style parfaitement contemporain comme la Maison neuve Saint-Jérôme. Il est la couleur par excellence de la fraicheur. Le bleu renvoie souvent au voyage, au ciel, à la mer. Ainsi, le calme et le repos communiqués le prédisposent à une chambre à coucher. Bien entendu, il rend également dans toutes les autres pièces. Le bleu ciel est également idéal pour le calme et la sérénité. Combiné avec l’orange, vous pouvez l’appliquer dans une pièce à vie au cœur de la maison.

Le violet

Nouvelle tendance dans les appartements haut standing. Chaleureux et sédatif, il convient également à une chambre à coucher. Vous pouvez l’utiliser sur un mur uniquement et les linges de lit. Pour plus de fluidité, combinez-le avec le blanc et le beige. Sur les grandes surfaces, on préfèrera le violet pâle. Dans les pièces de vie, il rend très bien avec le rose, le bordeaux, le rouge et le brun cachemire.

Le vert

Le vert est la couleur par excellence de la nature. Il communique bien-être et grande tranquillité d’esprit. De plus, il est possible de le combiner avec une grande palette de couleurs. Toutefois, les camaïeux sont les meilleurs. Le vert convient parfaitement à toutes les pièces. Pour la salle de bain toutefois, il faut utiliser autre chose.

Le jaune

Pour un intérieur vibrant et accueillant, il n’y a rien de mieux que le jaune. Il procure un excellent style à l’entrée de la maison. Les invités seront plus à l’aise avec le jaune, surtout celui orangé. Vous pourriez l’appliquer sur vos murs et contraster avec du blanc sur le plafond et les huisseries. Dans le sens inverse, appliquez du blanc sur le mur et mettez du jaune au plafond. Le rendu sera des plus originaux.

Le gris

Il met en confiance et offre une certaine neutralité. Vous pouvez en faire toutes les combinaisons possibles. En fonction de comment vous l’appliquez, vous obtiendrez un effet rustique ou contemporain. Préférez du gris lorsque vous avez des meubles dépareillés.

Le rose

La couleur par excellence pour les chambres d’enfant, surtout celle des filles. Elle communique amour et tendresse.

Le noir

Le noir est aujourd’hui très tendance. Il s’accorde avec toutes les couleurs et rend parfaitement bien, surtout avec des variantes de blanc. Pour les pièces à vivre, il n’est toutefois pas très recommandé, ne communiquant pas assez de joie. Combiné avec finesse toutefois, il dégage une grande convivialité.

Le rouge

Le rouge est fortement déconseillé dans une chambre. Il agit mal sur le sommeil. Cette couleur est réputée pour énerver, car réchauffant le rythme cardiaque. Toutefois, appliqué en petites touches, c’est l’idéal pour réchauffer l’atmosphère.

Le blanc

Le blanc renvoie la pureté, le vide et la paix. Il s’accorde à toutes les couleurs et met en valeur toutes les pièces de vie.