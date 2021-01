Comment préparer votre projet de maison intergénérationnelle ?

À l’inverse d’une maison classique, la maison intergénérationnelle se compose de deux habitations distinctes à savoir le logement principal et le logement secondaire. Ce dernier peut être indépendant ou dépendant de l’habitation principale. Beaucoup de personnes commencent à choisir la maison intergénérationnelle pour être proches des parents ou des grands-parents. Si vous envisagez de faire ça, suivez nos conseils pour la préparation de ce grand projet.

Déterminer les besoins

La première chose à faire avant de se lancer la Maison intergénérationnelle est d’évaluer les besoins de chacun en prenant en considération le respect de l’intimité et les tâches d’entretien de la maison. Posez-vous les bonnes questions : Est-ce que ça ne vous gêne pas que vos proches frappent à votre porte tous les jours ? Est-ce que vous ne pouvez plus faire du bruit à certaines heures pour ne pas déranger les autres ? Est-ce qu’ils peuvent faire les tâches d’entretien ? Pour éviter les conflits et pour anticiper les problèmes, prenez le temps de discuter avec toutes les personnes concernées pour trouver un bon compromis entre les besoins de chacun.

Se renseigner auprès de la municipalité

Concernant la construction d’une maison intergénérationnelle, vous devrez d’abord vous rendre à la municipalité pour être informé des règlements en vigueur, car ça varie d’une ville à une autre. La municipalité vous informeront également sur les toutes les démarches à suivre et les diverses étapes dans l’obtention du permis de construire qui est exigé avant le commencement des travaux. Il faut aussi respecter certains critères pour que l’habitation soit considérée comme une maison intergénérationnelle.

Contacter un architecte

Une maison intergénérationnelle dispose d’aménagement particulier permettant aux différents logements de communiquer entre eux. Pour la construction et l’aménagement des espaces communicatifs, approchez un architecte. De plus, il connaît très bien les règlements municipaux et le Code national du bâtiment. Notons également les compétences nécessaires pour le suivi de la construction et pour la gestion des dépenses. Donc, en faisant appel à ses services, vous aurez une maison intergénérationnelle respectant tous les critères de votre municipalité. Il faut savoir que certaines municipalités exigent la validation des plans par un architecte avant d’autoriser la construction d’une maison intergénérationnelle.

Les aides financières

Il existe plusieurs subventions et programmes pour aider les personnes souhaitant rénover leur habitation afin de la transformer en une maison intergénérationnelle à réaliser leur projet. Renseignez-vous auprès des instances gouvernementales. À noter que ces programmes d’aides sont surtout pour les aînés ainsi que les proches aidants. Il est possible d’avoir des remboursements de taxes lors de la construction ou de l’achat d’une maison intergénérationnelle ou de la rénovation de son habitation.

Pour information, la maison intergénérationnelle est une sorte d’entraide sociale et financière entre différentes générations. Elle présente plusieurs avantages. Elle favorise le maintien de l’autonomie et à domicile des aînées, elle leur permet de vieillir dans un cadre familial…