Les dernières tendances en marketing numérique

Le domaine du marketing numérique change constamment, surtout durant les 10 dernières années, et ce n’est pas prêt de changer. Si vous êtes à la tête d’une entreprise et que vous voulez qu’elle prospère bien, vous devrez être à jour concernant les nouvelles tendances en marketing digital. Actuellement, quelques-unes sortent du lot, et vous avez intérêt à les adopter.

Le référencement local

Le géant du web Google ne cesse de mettre à jour son algorithme de référencement local. Donc, vous devrez également mettre à jour l’apparence de votre entreprise dans les résultats des recherches locales. Le référencement local est plus puissant que le référencement en général puisque les internautes cherchent un service ou un produit suivant leur emplacement géographique avant de faire un achat. Ces derniers, ils sont plus simples à convertir en clients. Commencez par être vérifié par Google en ayant une fiche Google My Business. En plus d’être bien classé, vous donnerez aux internautes davantage d’informations concernant votre entreprise. Aussi, dans votre stratégie de SEO local, choisissez bien vos mots-clés en priorisant votre ville.

La réalité augmentée

Selon les estimations, le secteur de la réalité augmentée ou AR (Augmented Reality) arrivera à 199 milliards de dollars d’ici l’année 2025 et que bientôt, il surpassera le marché de la réalité virtuelle. Les consommateurs apprécient cette nouvelle technologie, car elle aide dans la décision d’achat. D’ailleurs, d’après une étude récente, les personnes entre 16 et 34 ans utilisent déjà les fonctions de la réalité augmentée. Du côté des entreprises, elle est déjà adoptée par L’Oréal pour permettre aux clients de voir les produits de manière digitale avant de les acheter. C’est un vrai outil de marketing digital. Utilisée une interface AR pour compléter le terminal de vente, c’est présenter les produits n’étant pas physiquement présents.

L’interaction

En ce moment, les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Ils n’aiment plus attendre, ils cherchent désormais des réponses rapides de la part des entreprises. Pour répondre à ces besoins, il faut avoir recours à une interface utilisateur interactive équipée de fonctions intégrées afin de répondre rapidement à leurs demandes. Pour la réussite de cette démarche, il faut avoir de vraies conversations tout en favorisant une bonne compréhension. C’est mieux que les discours de vente automatisés. Il faut de ce fait tirer profit de la présence en ligne continuelle des consommateurs.

La personnalisation

Plus de 70 % des consommateurs apprécient les services sur-mesure répondant parfaitement à leurs besoins. Dans le marketing digital, la personnalisation a toute sa place. L’avantage est que ce n’est pas compliqué à mettre en place. La première chose à faire est d’appeler les clients par leur nom. Après, il faut utiliser les données à disposition afin d’offrir à chacun d’entre eux un contenu adapté. Pensez également à personnaliser les emails. Selon une recherche, les messages avec le prénom du destinataire ont un taux d’ouverture de plus de 30 %. Les taux de clics sont plus 41 % par rapport à ceux des emails conventionnels.