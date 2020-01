Référencement et SEO : cela fonctionne vraiment ?

L’étape qui suit la création d’un site Internet est le SEO ou référencement naturel. C’est le fait d’améliorer la visibilité du site sur le web via différentes techniques. Ça doit s’inscrire dans la stratégie marketing digital d’une entreprise. Tout de suite, vous allez savoir que le référencement naturel ou SEO est bénéfique pour votre activité.

L’importance du référencement naturel

Lorsque les internautes cherchent une entreprise, un produit ou un service, ils passent par les moteurs de recherche. Référencement web Nantes dit qu’ils vont cliquer sur les premiers résultats, et jamais, ils ne vont au-delà de la première page. Vu ce comportement généralisé des internautes, plus le site de votre entreprise se trouve en haut de la page des résultats de recherche, plus les internautes ont de chances de cliquer dessus. Pour mettre votre entreprise au top du classement des moteurs de recherche, le SEO ou le référencement naturel est la meilleure solution. C’est efficace, fiable et peu onéreux. Mais notez que pour vous positionner, Google et les autres analyseront les facteurs sur la page (contenus, mots-clés…) et les facteurs hors page (liens), les 2 éléments que vous devrez améliorer.

Est-ce que le SEO marche vraiment ?

Le référencement naturel ou SEO n’est pas une science exacte, de plus, les pratiques changent constamment vu qu’elles se fondent sur des algorithmes en évolution permanente. Ainsi, une pratique autorisée il y a quelques années ne fonctionne plus maintenant, et c’est ce qui amène à la perception que le SEO ne marche plus. Donc, si vous employez des pratiques dépassées, votre site ne sera pas bien positionné. Le référencement naturel ne fonctionne que si vous utilisez les pratiques actuelles, et automatiquement, Google et les autres moteurs de recherche vous positionneront en haut de la première page des résultats de recherche. Ça va augmenter votre trafic et le taux de conversion.

Les dangers d’un mauvais référencement naturel

Afin d’optimiser votre référencement naturel ou SEO, oubliez ces erreurs.

L’achat de liens : Avant, c’était une pratique courante, mais actuellement, Google ne s’intéresse qu’aux liens gagnés non achetés. Si vous achetez des liens, vous serez pénalisé, il pourra supprimer définitivement votre site des résultats. Pour gagner des liens, ayez des contenus uniques et de qualité.

: Avant, c’était une pratique courante, mais actuellement, Google ne s’intéresse qu’aux liens gagnés non achetés. Si vous achetez des liens, vous serez pénalisé, il pourra supprimer définitivement votre site des résultats. Pour gagner des liens, ayez des contenus uniques et de qualité. Le manque d’originalité des contenus : C’est le remplissage du site par des contenus peu intéressants. Auparavant, la quantité était plus importante que la qualité, mais Google exige maintenant des contenus originaux répondant aux questions des internautes, résolvant leurs problèmes ou favorisant la prise de décision.

: C’est le remplissage du site par des contenus peu intéressants. Auparavant, la quantité était plus importante que la qualité, mais Google exige maintenant des contenus originaux répondant aux questions des internautes, résolvant leurs problèmes ou favorisant la prise de décision. Trop de mots-clés : Si Google acceptait le bourrage de mots-clés dans l’URL, les titres, les liens et les contenus maintenant, ce n’est plus le cas. Il cherche désormais la pertinence et le bon contenu.

