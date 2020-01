Comment réparer sa E-Réputation quand elle a été salie ?

Sur Internet, personne n’est épargné par des propos diffamatoires et malveillants ou d’articles dénigrants. Il suffit qu’une seule personne vous en veuille, et c’est votre e-réputation qui se retrouve salie. Elle peut voler en éclat en quelques minutes même si vous avez mis des années pour la bâtir. Néanmoins, il est possible de rétablir la situation grâce à des solutions adaptées. Afin de faire tourner la situation à votre avantage, lisez attentivement ce qui va suivre.

Demandez de l’aide à vos proches

Selon E-réputation politique, au moment où vous constatez que votre e-réputation a été salie, n’attendez pas pour faire appel à vos proches pour réparer les dégâts. Vous devrez agir rapidement et mettre en place une stratégie aiguisée. Vous pourrez demander aux personnes qui vous connaissent bien d’écrire des commentaires positifs et valorisants vous concernant. N’hésitez pas à recourir aux membres de votre famille, même si cette technique de défense est moins crédible, les amis sont là pour le soutien. Aussi, sollicitez toute personne dans votre milieu professionnel (fournisseur, client, partenaire, collaborateur, employé…). Ils peuvent vous aider à balayer la crise et lever le voile sur cette malveillance gratuite. Pour soigner votre réputation sur le web, cliquez ici.

Répondez à tous les avis

Pour réparer une mauvaise e-réputation, répondez à tous les avis vous concernant sur Internet, aussi bien les positifs que les négatifs. En faisant cela, vous allez restaurer et renforcer la confiance des internautes. Mais vous devrez comprendre la source des commentaires négatifs pour les transformer en positifs. Afin de dénouer et de résoudre un problème, voyez l’origine du mécontentement avant d’y répondre. Vous constaterez que tous ses paramètres changent l’opinion des gens. D’ailleurs, ça va permettre aux internautes de voir votre capacité à gérer les crises et les insatisfactions. Sachez que tout le monde est sensible aux réactions d’une personne face aux critiques.

Nettoyez les mauvais contenus

Votre image est dénaturée sur le long terme par les contenus nuisibles et négatifs que vous soyez une entreprise, un homme politique, une marque, un simple individu… Donc, il va falloir agir rapidement, et c’est valable pour les articles de presse négatifs, pour les mauvais résultats financiers, pour les données privées, pour les propos injurieux ou diffamatoires, pour les dénigrements… Ils peuvent altérer rapidement votre image en ligne alors, vous devrez les gérer le plus vite possible. Vous pourrez consulter des professionnels en e-réputation afin de mener les opérations de suppression et de rétablir votre image.

Pour une gestion efficace de votre e-réputation, faites une veille stratégique. Il existe des outils spécialisés qui permettent de suivre en temps réels les mentions des marques et des entreprises en ligne. En parallèle, valorisez votre page sur les moteurs de recherche.

