Conseils pour votre premier investissement immobilier.

On se lance dans un investissement immobilier locatif pour avoir des revenus complémentaires ou pour se constituer un patrimoine. C’est l’assurance d’une indépendance financière. Si vous êtes intéressé par un investissement dans la pierre, on vous donne tout de suite des conseils pour ne pas vous tromper.

Le projet

La première chose à faire avant de vous lancer dans l’investissement immobilier est de définir votre projet, notamment votre stratégie suivant vos objectifs. Si c’est pour compléter vos revenus pour profiter d’un confort en plus à la retraite, il faut que le prêt soit remboursé avant le départ en retraite. Le choix dépend ainsi de la durée de détention du prêt et du rendement locatif à terme. Par contre, si votre but en achetant ce Triplex par exemple est d’avoir une baisse d’impôt, il faut préférer la rentabilité de l’investissement et le montant de l’économie d’impôt. Dans ce cas-là, l’idéal est que l’acquisition du bien immobilier ne dépasse pas 300.000 euros.

La zone géographique

Pour la réussite de votre premier investissement immobilier, choisissez bien la ville où se trouver le bien. Optez pour une zone où il y a une augmentation constante de la population, bien desservie par les transports en commun et disposant d’infrastructures commerciales. Il faut que la demande locative soit forte pour la pérennisation de votre investissement en matière de plus-value à la revente et d’occupation. Avant de vous laisser charmer par une 4 pièces, vérifiez qu’il y a des écoles et des universités à proximité afin de proposer la location à une famille. Pensez également à regarder les annonces afin d’avoir une petite idée du taux de logements vacants dans la ville et les tarifs pratiqués. Considérez aussi le bassin d’emplois.

Dans le neuf ou dans l’ancien

Dans le secteur de l’immobilier, vous découvrirez 2 sortes de biens : l’ancien et le neuf. Un bien immobilier dans le neuf est généralement 20 à 30 % plus coûteux qu’un bien immobilier dans l’ancien. Toutefois, dans le neuf, vous n’avez pas besoin de faire des travaux de remise aux normes afin de combler les grandes dépenses énergétiques. L’autre avantage de cette option est que vous obtiendrez un bonus fiscal attribué par la loi Pinel, vous économiserez donc sur vos déclarations d’impôts. Au cas où vous êtes éligible à ce dispositif, vous pourrez gagner jusqu’à 63.000 euros sur 12 ans.

Être bien accompagné

Un investissement dans l’immobilier ne s’improvise pas et ne se prend pas à la légère. Vu que ce sera votre premier pas dans cet univers, ne vous lancez pas tout seul. N’hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels qualifiés. Ils vous conseilleront convenablement afin que votre premier investissement dans la pierre soit fructueux. Dans toutes les démarches de votre projet, approchez une agence qui saura parfaitement vous guider et vous orienter du début jusqu’à la fin. Vous aurez des conseils personnalisés et adaptés à votre situation.