Qui contacter pour débarrasser un appartement ?

La plupart du temps, on débarrasse un appartement après le décès d’un membre de la famille, une vente, une rénovation ou tout simplement aussi pour faire le vide de la cave ou le grenier. Si vous allez vider votre appartement ou celui d’un de vos proches, sachez que vous avez la possibilité de faire le travail par vous-même ou de faire appel à un professionnel pour que ce soit bien fait.

Débarrasser un appartement par un professionnel du débarras

Tenons à préciser tout de suite que débarrasser un appartement est une tâche assez pénible. En effet, ça demande du temps, de la volonté, de l’énergie et surtout une bonne organisation. Il est aussi à noter que le triage des affaires est une tâche fastidieuse, notamment quand il faut s’occuper des objets lourds et encombrants. Pour toutes ces raisons, beaucoup de personnes font appel à un expert en débarras appartement qui a les moyens techniques et humains pour débarrasser un appartement efficacement et rapidement. De plus, en faisant appel à un professionnel du débarras, vous économisez de l’argent, car vous n’avez pas besoin de faire une location de camion et d’acheter des sacs poubelles ou des cartons. Comptons également les frais de parking… Si vous approchez un spécialiste, vous économisez donc du temps de l’argent. Toutefois, choisissez bien votre professionnel du débarras pour avoir un bon rapport qualité-prix. Pour ça, comparez les offres. Si vous cherchez bien, vous trouverez des professionnels du débarras qui proposent gratuitement ce service, mais sous certaines conditions. Il fait le travail contre les objets de valeur dans l’appartement. Dans ce cas-là, il faut bien évaluer la valeur des biens afin qu’elle ne dépasse pas la valeur du service demandé.

Débarrasser un appartement par soi-même

Si vous avez quand même décidé de débarrasser votre appartement ou celui d’un de vos proches par vous-même, il est essentiel que vous soyez bien préparé et organisé. Pour faire un débarras dans les règles de l’art, achetez avant tout des cartons de haute qualité, sacs poubelles très résistants, des gants et des produits nettoyants. Au cas où il y a beaucoup d’objets à envoyer à la déchetterie, faites une location de camion. Vous pourrez également contacter des professionnels de la propreté pour enlever tous les encombrants, c’est généralement gratuit. Donc, cherchez sur Internet un service d’enlèvement des encombrants de votre ville ou allez à la mairie pour obtenir des informations sur le sujet. Si votre ville n’a pas un tel service, il faut que vous ayez un véhicule adapté pour le transport des déchets à la déchetterie ou à la recyclerie. N’hésitez pas à solliciter un proche possédant une remorque ou une camionnette. Pour la réussite du désencombrement d’un appartement, faites appel à vos amis ou aux membres de votre famille, vous seul, vous n’y arriverez pas.