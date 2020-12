Comment éviter les allergies à la lessive ?

Force est de constater que de plus en plus de personnes souffrent d’allergie. Peau rouge, desquamations, démangeaisons… Cette maladie se présente sous différentes formes. Elle est due à de nombreux facteurs, dont les lessives. Quelles solutions envisager pour éviter les allergies à la lessive ? Découvrez les réponses dans cet article.

Éviter les produits chimiques contenus dans les lessives industrielles

La meilleure précaution à prendre en cas d’allergie à la lessive est de faire attention aux ingrédients. La plupart des lessives industrielles contiennent des produits chimiques qui sont responsables de nombreux cas d’allergie. Prenez garde, car certaines lessives qualifiées d’hypoallergéniques risquent, malgré leur étiquette, de contenir des produits irritants.

En tout cas, quand on a la peau sensible ou lorsqu’on est sujet à des problèmes d’allergie, il est prudent d’éviter tout contact avec quelques types d’ingrédients. On peut citer :

les conservateurs MIT (Methylisothiazolinone) et BIT (Benzisothiazolinone) : ce sont des allergisants puissants présents dans la lessive.

MIT (Methylisothiazolinone) et BIT (Benzisothiazolinone) : ce sont des allergisants puissants présents dans la lessive. les colorants : ils augmentent souvent les facteurs de risque d’allergie à la lessive. Ce sont la plupart du temps des produits dérivés de la pétrochimie.

: ils augmentent souvent les facteurs de risque d’allergie à la lessive. Ce sont la plupart du temps des produits dérivés de la pétrochimie. les azurants optiques : ils sont encore présents dans la liste des ingrédients de certaines lessives et à un taux assez élevé. Ils ont pour rôle de rendre le linge blanc plus blanc (en pratique légèrement bleuté). Ils ne s’éliminent pas complètement lors du rinçage et peuvent aussi provoquer des allergies.

: ils sont encore présents dans la liste des ingrédients de certaines lessives et à un taux assez élevé. Ils ont pour rôle de rendre le linge blanc plus blanc (en pratique légèrement bleuté). Ils ne s’éliminent pas complètement lors du rinçage et peuvent aussi provoquer des allergies. les parfums de synthèse : ils sont présents dans toutes les lessives parfumées. Ce sont des produits irritants et allergisants

Les allergies provoquées par ces produits peuvent se manifester sous différentes formes :

peau qui gratte,

éruptions cutanées,

peau rougie,

cloques,

sensibilité cutanée,

peau tendue,

urticaires,

yeux larmoyants,

nez qui coule…

Opter pour les lessives écologiques

Les lessives biologiques sont aujourd’hui disponibles sur le marché, comme sur Evwib, un site qui propose de nombreux produits écologiques et durables. Elles se présentent comme la solution idéale pour les personnes souffrant d’allergies.

Les lessives écologiques sont fabriquées à partir d’ingrédients verts et biodégradables. En principe, elles renferment des cristaux de soude, du savon de Marseille ou du savon naturel et du vinaigre blanc.

Elles respectent beaucoup plus la santé des consommateurs. Elles sont hypoallergéniques étant donné qu’elles ne renferment ni des colorants ni des parfums de synthèse. Elles sont aussi exemptes de composants pétrochimiques et d’OGM. Les tensioactifs et les détergents sont même bannis dans la fabrication des lessives écologiques.

Bannir l’assouplissant

Pour éviter l’allergie à la lessive, vous devez aussi vous passer d’assouplissant. Ils sont fabriqués avec des tensioactifs qui servent à lisser les fibres des tissus. Notez que pour rendre votre linge plus souple, les assouplissants et les feuilles de séchage l’enduisent d’une couche subtile. Ce qui fait qu’il garde des traces de ces produits même s’ils sont secs.

Pour remplacer l’assouplissant et obtenir du linge plus doux après lavage, utilisez du vinaigre blanc que vous pouvez mettre dans le bac de rinçage. Une demi-tasse de vinaigre blanc par cycle de lavage suffit amplement.

Bien doser la quantité de lessive et bien rincer

Quelle que soit la lessive que vous choisissez, hypoallergénique ou lessive biologique, il est important de respecter la dose, voire d’utiliser la dose minimale. En effet, pour que des réactions allergiques se déclenchent, il faut que le sujet soit confronté à une exposition assez importante au composant allergisant.

Il est donc indispensable de ne pas utiliser trop de produit. Plus vous utilisez une quantité importante de lessive, plus votre linge sera mal rincé, et plus il irritera votre peau. Le mieux est d’adapter la quantité de votre produit en fonction du niveau de saleté du linge et de la dureté de l’eau. Si vous remarquez qu’il y a trop de mousse dans votre tambour, diminuez la dose d’un quart la prochaine fois. Cela n’affectera pas la propreté de votre linge.

Au-delà de cette question de dosage, il faut aussi bien rincer votre linge afin d’éliminer les résidus de lessive et d’adoucissant. Si vous disposez d’une machine dernière génération, pensez à utiliser l’option « rinçage plus ». Dans le souci de limiter la consommation d’eau, ces nouvelles machines rincent moins.

Fabriquer votre lessive maison

Pour vous protéger des allergies à la lessive, vous pouvez aussi créer vous-même votre lessive. Pour réaliser 1,5 l de lessive maison, il vous faut :

1,5 l d’eau douce ;

30 g de savon de Marseille ;

1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude ;

1 cuillère à soupe de cristaux de soude et

une bouteille en verre pour la conserver.

Pour la préparation, commencez par râper le savon de Marseille. Pour éviter cette première tache, vous pouvez opter pour le savon de Marseille en paillettes. Ensuite, faites bouillir l’eau dans une casserole. À ébullition, éteignez le feu et ajoutez le savon râpé. Remuez avec une spatule en bois jusqu’à ce que les morceaux de savon fondent complètement.

Dans un récipient en verre, mélangez le bicarbonate de soude et les cristaux de soude avec un peu d’eau. Quand la préparation dans la casserole devient tiède, versez-y le mélange. N’arrêtez pas de remuer votre lessive jusqu’au moment où elle refroidit. À l’aide d’un entonnoir, versez la lessive dans une bouteille en verre. Ne remplissez pas la bouteille, car votre lessive va mousser chaque fois que vous le secouerez avant chaque utilisation.

Quelques astuces pratiques pour diminuer les risques d’allergie à la lessive

Si vous devez utiliser des produits industriels, optez pour une lessive qualifiée d’« hypoallergénique », « sans allergène » et « allergène contrôlé ». Toutefois, méfiez-vous des lessives sur lesquelles est apposée la mention « testée dermatologiquement ». Favorisez notamment les lessives en poudre.

Quand vous faites votre lessive, ne surchargez pas le lave-linge afin d’optimiser le rinçage. Évitez aussi les programmes de lavage trop courts (les 30 minutes flash). Au contraire, privilégiez les programmes de lavage classiques ou spéciaux pour lesquels le temps du rinçage augmente.