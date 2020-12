Le publi-rédactionnel, qu’est-ce que c’est ?

La publicité traditionnelle qu’on connaît tous est souvent mal vue par les consommateurs, elle n’offre plus une belle image aux entreprises. Sur Internet, les internautes ne tolèrent plus les publicités intempestives et agressives, ils n’hésitent plus à installer à des bloqueurs de publicité. Donc, afin de toucher les consommateurs, les entreprises doivent avoir recours à des méthodes publicitaires plus subtiles, et c’est là qu’intervient le publi-rédactionnel.

Qu’est-ce qu’on entend par publi-rédactionnel ?

Depuis que les blogs ont acquis une grande ampleur, on entend de plus en plus parler de publi-rédactionnel, et l’annonceur est souvent une régie publicitaire ou une agence de communication. C’est un message ou une annonce publicitaire sous forme d’article rédigé. Contrairement à une annonce publicitaire qui est courte, le publi-rédactionnel est un texte plus ou moins long. Il apporte des informations bien détaillées et précises concernant les avantages des offres ou de l’entreprise à promouvoir. Le but est de faire la promotion d’une marque, d’un produit ou d’un service dans un contexte éditorial pour maximiser l’attention et la crédibilité. D’ailleurs, c’est ce qui le différencie des articles sponsorisés rédigés par l’éditeur du blog ou du site. Dans le cas d’un publi-rédactionnel, ce dernier recopie un article déjà prêt qu’on lui donne contre une rémunération. Afin de se conformer à l’obligation légale de transparence, la mention communiqué ou publicité doit être indiquée. Il est ainsi obligatoire que le publi-rédactionnel soit clairement identifiable comme étant un contenu commercial. Pour information, ce format publicitaire n’est pas nouveau dans le secteur de la presse écrite, mais il s’est grandement popularisé à l’arrivée du web.

Comment réussir le webmarketing via le publi-rédactionnel ?

Afin de faire passer un message et d’avoir un retour sur investissement fructueux, choisir le publi-rédactionnel est une excellente idée, cliquez ici pour découvrir les tarifs publi rédactionnel. Toutefois, cette stratégie ne peut réussir que sous certaines conditions. Il faut avant tout bien choisir le blog ou le site où l’article sera publié, le contenu doit s’intégrer parfaitement dans la ligne éditoriale. Il est essentiel qu’il corresponde au thème avec le public ciblé pour que le message atteigne les bonnes cibles. Après, il faut choisir la forme rédactionnelle plus agréable à regarder et à lire avec un vocabulaire bien compréhensible par les internautes. Le publi-rédactionnel doit être pertinent pour pousser à l’achat, en plus de son caractère commercial, il doit également avoir un caractère informatif. Il est possible d’ajouter des photos, des vidéos ou des graphiques pour embellir le texte. Mais encore, il est inutile de dissimuler le côté publicitaire du message.

Le publi-rédactionnel est fait pour promouvoir une offre ou une entreprise, mais c’est nécessaire aussi pour lancer un nouveau produit ou service ou pour booster la notoriété. Différentes raisons font que le publi-rédactionnel doit être inclus dans la stratégie de communication des entreprises.