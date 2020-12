Que faire pour la Saint-Valentin 2021 ?

La Saint-Valentin approche à grands pas. Comme chaque année, les amoureux attendent ce jour avec impatience, car c’est une occasion à ne pas rater pour prouver son amour à monsieur ou à madame. Seulement, à cause de la crise sanitaire, beaucoup hésitent à programmer quelque chose pour célébrer cet événement. Personne ne sait s’il sera possible de mettre les pieds dehors d’ici là pour aller manger au restaurant, organiser une petite escapade à deux ou faire une surprise à sa moitié en réservant un hôtel… Heureusement, il existe toujours des moyens de célébrer l’amour même en temps de crise pour éviter de devoir annuler vos projets à cause du coronavirus. La preuve avec nos 7 idées romantiques ci-dessous.

1. Organiser un dîner romantique à la maison :

Il n’y a pas de Saint-Valentin sans un tête-à-tête autour d’un bon repas. Qu’il s’agisse d’un déjeuner ou d’un dîner romantique, c’est l’occasion de passer du temps avec votre chéri(e) dans un cadre intime pour mieux se rapprocher de lui ou d’elle. Si d’habitude il a lieu dans un restaurant ou sur un bateau de croisière, par exemple. Cette fois-ci, il est préférable de l’organiser à la maison. Au moins, vous ne serez pas obligé d’annuler vos plans si la pandémie vous empêche de sortir de chez vous. Ce dîner en amoureux sera aussi le moment idéal pour montrer vos talents de cuisinier (ou cuisinière). Sinon, au lieu de vous fatiguer à préparer un long repas, vous pouvez vous faire livrer ou même commander chez un traiteur. Dans les deux cas, n’oubliez d’arroser l’événement avec une bonne bouteille de champagne ou de vin !

2. Prévoir une soirée cinéma à la maison avec un rétro-projecteur.

Pour changer du dîner aux chandelles et tout le tralala, vous pouvez organiser une soirée cinéma à la maison. Vous n’aurez pas besoin de grand-chose, à part un rétro-projecteur et un mur blanc. Ajoutez à tout cela quelques amuse-bouches et le tour est joué. Pensez au pop-corn et au soda pour faire comme au cinéma. Sinon pour les plus romantiques, optez pour une coupe de champagne et une boîte de chocolats. Soyons fous ! Après tout, c’est le jour de la Saint-Valentin.

3. Faire une demande en mariage devant toute sa famille et ses amis en visio-conférence

Si certains attendent la fête des amoureux pour faire leur première déclaration d’amour. D’autres profitent de l’occasion pour faire quasiment leur demande en mariage. C’est sûrement le plus beau des cadeaux. Il y a mille et une façons de demander la main d’une personne. Puisqu’on n’est pas sûres de pouvoir sortir de la maison et se réunir, vous pouvez très bien le faire devant toute sa famille et ses amis en visioconférence, par exemple. C’est original et romantique. Une chose est sûre, elle ne risque pas de l’oublier.

4. Décorer la chambre à coucher pour une ambiance romantique avec bougies et pétales de rose

Pour la Saint-Valentin, vous n’êtes pas forcément obligé d’emmener la personne que vous aimez dans un hôtel étoilé pour célébrer l’événement. Si vous êtes confiné à cause de la pandémie, faites tout simplement venir l’hôtel à vous en transformant votre chambre à coucher en suite nuptiale. Pour cela, vous devez revoir la décoration afin d’y créer une ambiance romantique. Remplacez votre linge de lit par des pièces plus luxueuses, installez des bougies parfumées ici et là, éparpillez des pétales de rose sur le sol, etc. Les idées sont nombreuses. Laissez libre cours à votre imagination.

5. Acheter des jeux coquins ou un coffret cadeau sexy pour une soirée torride

La plupart des soirées Saint-Valentin se terminent par un bain d’amour, excepté peut-être pour les couples qui viennent de se rencontrer. En tout cas, c’est l’occasion de pimenter vos ébats sexuels pour casser la routine et ressouder votre couple. Ce ne sont pas les idées d’activités qui manquent pour y parvenir. Vous pouvez prévoir des jeux coquins pour vibrer à deux ou vous servir des accessoires érotiques pour découvrir de nouvelles expériences… Vous trouverez de quoi vous amuser dans un coffret cadeau sexy ou les jeux de société pour adulte, par exemple.

6. Acheter de la lingerie fine pour une nuit “caliente”

À la place du coffret cadeau sexy, vous pouvez tout simplement acheter de la lingerie fine pour l’occasion. La plupart des femmes, pour ne pas dire toutes, adorent en porter parce qu’elles se sentent féminines et désirables dedans. Puis, cela fera forcément plaisir à monsieur de voir sa chéri(e) dans une jolie pièce choisie spécialement pour lui. Bref, tout le monde sera gâté ! Entre body tanga, ensemble soutien-gorge et string en dentelle et guêpière, quel modèle préfèrerez-vous ?

7. Faire livrer un cadeau à sa moitié

Enfin, si vous n’habitez pas ensemble et que vous ne pouvez pas sortir de chez vous à cause de la crise sanitaire, il y a un moyen simple et efficace de faire comprendre à votre amoureux(se) que vous ne l’avez pas oublié pour la Saint-Valentin : lui faire parvenir un joli cadeau à domicile. De nombreuses boutiques en ligne vous permettent de donner vie à ce projet en ces temps de pandémie. Entre bouquets de fleurs, ours en roses rouges, boîtes de chocolats en forme de cœur, bijoux, coffrets cadeaux, cartes personnalisables… Retrouvez les meilleures idées cadeaux pour la Saint-Valentin sur Uncadeau.com pour déclarer votre flamme.