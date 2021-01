Savoir le bon moment pour séparer les paires au blackjack

Dans la plupart des versions du Blackjack, lorsque vous recevez une paire (deux de la même carte), vous avez la possibilité de les séparer en deux nouvelles mains. Vous recevez alors deux cartes supplémentaires (une pour chaque nouvelle main) et votre mise est doublée. Vous jouez chaque main normalement, vous avez deux chances de battre le dealeur ou de perdre.

Savoir quand diviser des paires au blackjack est essentiel pour jouer à un niveau élevé. Mieux encore, comme il n’y a que dix valeurs de cartes, il n’est pas difficile de mémoriser ce qu’il faut faire dans chaque situation.

Il faut toujours diviser les as

Il y a quelques situations au Blackjack où il est toujours logique de diviser, quelle que soit la carte que le dealeur montre. Par exemple, vous devez toujours diviser lorsque vous obtenez une paire d’as. Le fait de diviser vous donne une bien meilleure chance d’obtenir une main forte.

Ainsi si vous jouez vos deux as comme une seule main, vous commencerez avec une valeur de 12 (l’un est joué comme un 11 et l’autre comme un 1). Seul un 9 vous donnera 21. Un 10 ou une carte de face vous obligera à jouer le deuxième as d’une valeur d’un, ce qui vous ramènera à 12. En revanche, si vous vous séparez, vous avez quatre façons d’obtenir un 21 dans l’une ou l’autre des mains (en recevant un 10, J, Q ou K).

Toujours diviser les huit (8)

Outre les as, l’autre paire que presque tous les experts du Blackjack vous diront de diviser est le huit. Il est difficile d’obtenir une bonne main lorsque vous jouez vos huit comme une seule main. Vos chances ne sont pas fantastiques lorsque vous les jouez séparément, mais vous avez plus de chances mathématiquement.

Par exemple si vous jouez vos deux huit comme une seule main, vous commencez à 16 (une main très faible). Frapper à ce stade est une proposition risquée. Tout ce qui est au-dessus d’un 5 vous fera échouer, vous avez donc environ 60 % de chances de perdre la main dès le départ. D’autre part, si vous vous séparez, il est impossible d’éclater dès le premier coup, vous avez donc au moins une chance d’obtenir une main plus favorable.

Rediviser toujours les as ou les 8 si vous recevez une deuxième paire

Lorsque vous vous divisez, le dealeur vous donne deux cartes – une pour chacune des nouvelles mains. Si cela vous donne une deuxième paire d’as ou de huit, traitez-la comme une main propre et divisez-la à nouveau.

Notez que cela vous oblige à tripler votre mise initiale (la première fois, vous devez la doubler). Les règles de la maison peuvent varier ici. La plupart des jeux de Blackjack vous permettent de partager au maximum trois fois pour jouer un total de quatre mains.

Divisez 2, 3 ou 7 si le dealeur affiche un 7 ou moins

Les exemples présentés sont des règles strictes qui ne devraient que rarement voire jamais être enfreintes. Pour les autres paires, la meilleure ligne de conduite dépend généralement de la carte que le dealeur montre. Par exemple, les paires de 2, 3 et 7 doivent être séparées lorsque le croupier montre une carte relativement basse. Si le dealeur montre un 8 ou plus, il suffit de tirer un coup.

Certaines ressources recommandent de séparer les 2 et les 3 mais pas les 7 lorsque le croupier montre un 8.

Diviser les 6 lorsque le dealeur affiche un 2 à 6

Si le dealeur a un 7 ou plus, il suffit de prendre un coup. Mathématiquement, vous avez plus de chances de battre les mains faibles du croupier si vous divisez vos 6. Si le croupier a une main plus forte, votre meilleure chance est de frapper et d’améliorer votre main – vous n’éclaterez que si vous obtenez un 10 ou une carte face.