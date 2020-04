Comment faire sa carte grise en ligne

Il n’est plus nécessaire de faire les démarches d’immatriculation à la préfecture, car il y a maintenant la carte grise en ligne, le certificat d’immatriculation d’un véhicule à demander sur Internet. L’avantage de faire l’enregistrement de sa carte grise en ligne est que le propriétaire de la voiture n’est plus obligé de s’adapter aux contraintes pesantes de la préfecture.

La légalité de la carte grise en ligne

La demande de la carte grise en ligne est une démarche légale, car c’est suivant la politique de modernisation des services de l’État. Le but est de soulager les usagers des procédures administratives et de simplifier la gestion des dossiers en rapport avec la réalisation des certificats d’immatriculation par les services préfectoraux. Cependant, le prestataire à approcher doit être bien choisi. Il faut aller vers des personnes physiques ou morales comme ce partenaire en ligne du gouvernement qui ont l’habilitation et l’agrément pour le traitement des dossiers concernant les cartes grises. Il est possible de faire la demande sur le site de l’ANS (Agence Nationale des Titres Sécurisés).

Les démarches à suivre

Sur le site de l’ANS, avant de faire la demande de carte grise, il faut se connecter sur France Connect ou créer un compte. Après, il y a un formulaire à remplir avec les informations concernant le véhicule. Pour compléter les caractéristiques, il est possible de se repérer avec l’ancienne carte grise venant du vendeur. Ensuite, il y a des pièces à joindre. Si c’est un véhicule d’occasion, il faut la version numérique de la carte d’identité, du récépissé de contrôle technique et de la carte grise barrée avec la mention « Vendu le » ou « Cédé le » suivi du jour, du mois et de l’année ainsi que de la signature du précédent propriétaire.

Pensez aussi à lire Entretenir la voiture à moindre coût.