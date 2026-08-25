Contenus générés par IA dans les médias : ce que change la nouvelle obligation de transparence

Depuis le 2 août 2026 , une nouvelle obligation s’impose aux éditeurs de contenus et aux médias européens : signaler clairement au public tout contenu produit ou manipulé par une intelligence artificielle. Ce nouveau volet du règlement européen sur l’IA, l’AI Act, marque une étape importante pour la transparence dans les rédactions , à l’heure où l’IA s’invite déjà massivement dans le travail des journalistes.

Ce que prévoit l’article 50 de l’AI Act

Concrètement, l’article 50 du règlement européen impose que les dispositifs interagissant avec le public grâce à l’IA — chatbots, agents virtuels, assistants automatisés — soient clairement identifiés comme tels. Les organisations qui diffusent des deepfakes ou des textes informatifs générés par IA sans relecture éditoriale humaine doivent également le signaler explicitement au lecteur. Pour accompagner cette mise en conformité, la Commission européenne a mis à disposition un jeu d’icônes standardisées et libres de droits — mentions « IA » ou « généré par IA », disponibles en plusieurs formats — que les éditeurs peuvent apposer sur leurs contenus.

Un délai de transition est prévu jusqu’au 2 décembre pour les systèmes déjà en place, le temps que les plateformes et médias adaptent leurs interfaces et leurs mentions légales.

Une IA déjà omniprésente dans les rédactions

Cette exigence de transparence intervient alors que le recours à l’intelligence artificielle s’est fortement banalisé chez les professionnels de l’information. Les outils d’IA sont désormais mobilisés à plusieurs étapes de la chaîne éditoriale : recherche documentaire, vérification des faits et aide à la rédaction. Cette adoption rapide s’accompagne toutefois d’une inquiétude grandissante au sein de la profession, la lutte contre la désinformation et la fiabilité des contenus automatisés étant citées parmi les principaux défis à venir pour les rédactions.

Identification obligatoire des chatbots et assistants IA en contact avec le public

Signalement des deepfakes et des textes générés sans relecture humaine

Icônes standardisées fournies par la Commission européenne

Délai de mise en conformité jusqu’au 2 décembre pour les systèmes existants

Pourquoi cette transparence profite aussi aux lecteurs

Pour le public, cette obligation change la donne : elle permet de distinguer plus facilement un contenu entièrement rédigé par une rédaction humaine d’un texte produit avec l’assistance d’une IA, sans que cela signifie automatiquement une perte de fiabilité. De nombreux médias assument déjà cette évolution en indiquant, sur les pages de leurs signatures éditoriales, que certains articles sont rédigés avec l’aide de l’intelligence artificielle sous responsabilité éditoriale humaine — une pratique que l’AI Act vient désormais généraliser et encadrer par la loi.

Reste à voir comment les grandes plateformes et médias audiovisuels vont s’approprier concrètement ces nouvelles mentions dans les prochains mois, entre logos discrets, bandeaux d’avertissement et mentions dans les pages d’auteurs.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que l’article 50 de l’AI Act ?

C’est la disposition du règlement européen sur l’intelligence artificielle qui impose la transparence sur les contenus générés ou manipulés par IA, en obligeant leur signalement clair au public.

Depuis quand cette obligation s’applique-t-elle ?

La règle est entrée en vigueur le 2 août 2026, avec un délai de mise en conformité pour les systèmes existants fixé au 2 décembre.

Tous les contenus IA doivent-ils être signalés ?

L’obligation cible en priorité les deepfakes, les textes informatifs produits sans relecture humaine et les dispositifs conversationnels automatisés qui interagissent directement avec le public.

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Sources

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale