Résumés IA de Google : la presse française saisit l’Autorité de la concurrence

Depuis le 22 juillet 2026, les internautes français qui utilisent Google voient apparaître, avant même les liens classiques, un résumé rédigé par une intelligence artificielle : les fonctionnalités AI Overviews et AI Mode sont désormais actives en France. Un déploiement qui a mis le feu aux poudres du côté des éditeurs de presse. L’ Alliance de la presse d’information générale (APIG), qui fédère plus de 300 titres français, vient de saisir l’ Autorité de la concurrence pour dénoncer les conditions de ce lancement, un nouvel épisode de l’actualité des médias français.

Ce que Google a mis en ligne le 22 juillet

Concrètement, AI Overviews affiche en haut de la page de résultats une synthèse générée automatiquement à partir de plusieurs sources, dont les articles des médias référencés par le moteur de recherche. L’internaute obtient une réponse directe, sans avoir besoin de cliquer sur les liens qui suivent. AI Mode pousse la logique plus loin en proposant une expérience de recherche conversationnelle, façon chatbot, construite elle aussi à partir des contenus indexés. Pour les éditeurs, ce nouvel écran capte une partie du trafic qui, jusque-là, atterrissait directement sur leurs sites.

Le grief de l’Alliance de la presse

Dans sa saisine, l’APIG ne conteste pas le principe même de ces outils d’intelligence artificielle. Son grief porte sur la méthode : selon l’Alliance, Google aurait lancé ces fonctionnalités sans véritable négociation de bonne foi, en se contentant de proposer une mise à jour unilatérale du contrat de licence déjà signé avec les éditeurs. Seule alternative laissée à un titre de presse qui refuserait ces nouvelles conditions : un retrait technique de ses contenus, au prix d’une perte de visibilité difficilement supportable pour un média en ligne.

Plus de 300 titres de presse française représentés par la saisine

Des engagements pris par Google en 2022 que l’Alliance juge non respectés

Une rémunération de l’utilisation des contenus réclamée au titre des droits voisins , un mécanisme encadré par le droit de la propriété intellectuelle

Pour l’Alliance, l’enjeu dépasse la seule question financière : c’est tout l’équilibre entre les plateformes technologiques et les rédactions qui produisent l’information vérifiée qui est en cause. Sans compensation ni dialogue, les résumés IA risquent de fragiliser un peu plus un modèle économique déjà sous tension.

Un bras de fer plus large avec les plateformes

Cette saisine s’inscrit dans une bataille plus ancienne entre la presse française et les géants du numérique autour des droits voisins, ce dispositif juridique censé garantir une rémunération lorsque des contenus journalistiques sont repris par des tiers. Depuis plusieurs années, les éditeurs négocient pied à pied avec les grandes plateformes pour faire respecter ce principe, à mesure que l’intelligence artificielle générative change la façon dont les internautes accèdent à l’information. La saisine de l’Autorité de la concurrence est un signal : les éditeurs entendent faire valoir leurs droits devant le régulateur plutôt que d’accepter des conditions imposées.

L’Autorité de la concurrence va désormais devoir instruire le dossier, ce qui peut prendre plusieurs mois. Dans l’intervalle, AI Overviews et AI Mode restent actifs pour les internautes français.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’AI Overviews ?

C’est une fonctionnalité de Google qui affiche, en tête des résultats de recherche, un résumé généré par intelligence artificielle à partir de plusieurs sources web, dont les articles de presse.

Qui a saisi l’Autorité de la concurrence ?

L’Alliance de la presse d’information générale (APIG), qui représente plus de 300 titres de presse française, a déposé la saisine après le déploiement d’AI Overviews et AI Mode en France le 22 juillet 2026.

Que réclament les éditeurs de presse ?

Ils demandent une négociation de bonne foi et une rémunération au titre des droits voisins pour l’utilisation de leurs contenus dans les résumés générés par l’intelligence artificielle de Google.

Sources

Alliance de la presse d’information générale — Touteleurope.eu — Journal du Net

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale