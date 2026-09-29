M6 et Disney+ : pourquoi les chaînes françaises rejoignent le streaming

Depuis le 25 septembre, deux séries emblématiques de M6, Scènes de ménages et En Famille , sont disponibles sur Disney+. Derrière cette annonce se cache un mouvement plus large : les chaînes historiques françaises rejoignent une à une les plateformes de streaming , quitte à donner une partie de leur catalogue à des concurrents venus d’ailleurs.

Un accord pluriannuel entre M6 et Disney+

The Walt Disney Company France et le Groupe M6 ont annoncé un nouvel accord de diffusion portant sur plusieurs centaines d’épisodes de programmes populaires. Après Scènes de ménages et En Famille disponibles depuis fin septembre, deux autres formats rejoindront le catalogue début 2027 : Mariés au premier regard et The Power : Qui a le pouvoir ? . Disney et M6 collaborent déjà depuis plus de trente ans, notamment pour la diffusion des films du studio sur les antennes du groupe : ce nouvel accord inverse en partie la logique, puisque c’est cette fois le contenu M6 qui vient nourrir un service de streaming tiers.

Pourquoi une chaîne de télévision cède du contenu à une plateforme concurrente

Pour M6, l’enjeu est double. D’abord toucher un public jeune, particulièrement présent sur Disney+, alors que le groupe sort d’un été marqué par ses meilleures audiences depuis vingt ans et cherche à transformer cette dynamique en présence durable sur les écrans où se trouvent les 15-34 ans. Ensuite, monétiser un catalogue existant sans en supporter les coûts de production supplémentaires. Pour Disney+, l’intérêt est symétrique : enrichir son offre de programmes français sans produire de contenu inédit, dans un marché où le streaming par abonnement continue de progresser fortement.

Une tendance qui dépasse le seul cas M6

Cet accord fait écho à celui déjà conclu entre TF1 et Netflix, où l’ensemble du catalogue de TF1+ est proposé aux abonnés américains. La différence tient à l’ampleur : M6 ne transfère qu’une sélection de programmes vers Disney+, quand TF1 avait ouvert la totalité de son offre replay. Ce choix illustre la recomposition en cours du paysage du streaming en France, où chaînes historiques et plateformes internationales cherchent des complémentarités plutôt qu’une opposition frontale.

Depuis le 25 septembre : Scènes de ménages et En Famille disponibles sur Disney+.

: Scènes de ménages et En Famille disponibles sur Disney+. Début 2027 : arrivée de Mariés au premier regard et The Power : Qui a le pouvoir ?.

: arrivée de Mariés au premier regard et The Power : Qui a le pouvoir ?. Objectif affiché : toucher les 15-34 ans, très présents sur les plateformes de streaming.

: toucher les 15-34 ans, très présents sur les plateformes de streaming. Contexte : un mouvement déjà amorcé par l’accord entre TF1 et Netflix.

Ce que cela change concrètement pour les téléspectateurs

Rien ne change pour les foyers qui suivent ces programmes sur M6 ou en replay via 6play : la diffusion classique continue normalement. La nouveauté concerne les abonnés Disney+ qui n’avaient pas accès à ces séries jusqu’ici, et qui peuvent désormais les regarder dans le même environnement que leurs séries internationales. Pour les chaînes, c’est un moyen de rester visibles sur des supports qu’elles ne contrôlent plus directement, à mesure que les usages se déplacent vers les plateformes.

Questions fréquentes

Scènes de ménages et En Famille disparaissent-elles de M6 ?

Non. Les deux séries restent diffusées normalement sur M6 et disponibles en replay sur 6play ; Disney+ propose un accès supplémentaire, pas une exclusivité.

Faut-il un abonnement Disney+ payant pour voir ces programmes ?

Oui, l’accès aux programmes M6 sur Disney+ suit les mêmes conditions d’abonnement que le reste du catalogue de la plateforme.

D’autres chaînes françaises ont-elles conclu ce type d’accord ?

Oui, TF1 a par exemple signé un accord avec Netflix pour proposer l’intégralité du catalogue replay de TF1+ aux abonnés américains du service.

Sources

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale