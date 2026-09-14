Streaming avec publicité : pourquoi les pubs se multiplient même sur les offres payantes

Payer un abonnement pour voir moins de publicité : c’est justement le principe des offres d’entrée de gamme de Netflix, Disney+ ou HBO Max. Sauf qu’en cette rentrée 2026, ces mêmes offres affichent davantage de coupures publicitaires qu’il y a quelques mois, sans annonce officielle des plateformes. Le constat, relevé par plusieurs médias spécialisés, interroge sur la direction que prend le marché du streaming avec publicité .

Ce qui change concrètement

Depuis 2022-2023, Netflix, Disney+ et HBO Max ont chacune lancé une formule d’abonnement moins chère financée en partie par la publicité. C’était l’argument de vente : un tarif réduit contre quelques minutes de réclames. Or, ces dernières semaines, plusieurs observateurs constatent que le nombre de coupures publicitaires a augmenté sur ces offres, sans que les plateformes ne communiquent sur ce changement. Les utilisateurs des formules avec pub doivent désormais composer avec environ 4 à 5 minutes de publicité par heure de programme, sous forme de spots vidéo diffusés avant ou pendant les contenus.

Une hausse qui s’ajoute à celle des prix

Ce n’est pas la première mauvaise nouvelle pour les abonnés aux formules économiques. HBO Max a relevé sa grille tarifaire le 9 juillet 2026 : l’offre Basic avec publicité passe à 6,99 €/mois, la Standard à 10,99 € et la Premium à 15,99 €. Disney+ affiche une grille quasiment identique, avec un palier Standard avec pub à 6,99 €/mois. Du côté de Netflix, l’abonnement Standard avec publicité est facturé 7,99 € par mois en France. Résultat : les abonnés aux offres les moins chères paient à la fois plus cher et voient plus de publicité, un cumul qui n’était pas la promesse de départ.

HBO Max : Basic avec pub 6,99 €, Standard 10,99 €, Premium 15,99 € (grille en vigueur depuis le 9 juillet 2026)

Disney+ : Standard avec pub 6,99 €, Standard 10,99 €, Premium 15,99 €

Netflix : Standard avec publicité à 7,99 €/mois

Volume publicitaire constaté sur les offres avec pub : environ 4 à 5 minutes par heure

Pourquoi les plateformes font ce choix

Le calcul est avant tout publicitaire. Les formules à bas prix servent à élargir la base d’abonnés et à capter des recettes publicitaires additionnelles, à un moment où la croissance du nombre de nouveaux abonnés ralentit sur un marché déjà saturé . Plus il y a d’utilisateurs exposés aux spots, plus l’inventaire publicitaire vendu aux annonceurs augmente, sans toucher aux tarifs affichés des formules sans publicité. C’est une manière discrète d’augmenter les revenus par abonné sans modifier le prix visible de l’offre premium.

Ce que ça change pour les abonnés

Concrètement, les foyers qui avaient choisi une offre avec pub pour son prix réduit voient l’équation initiale s’éroder : moins d’économie réelle, plus de coupures. Comme pour le prix moyen d’un abonnement box internet, la facture globale du foyer numérique grimpe discrètement, abonnement après abonnement. Certains utilisateurs comparent désormais plus attentivement les offres, y compris du côté du streaming musical, où la question du rapport qualité-prix se pose aussi. Les plateformes continuent par ailleurs de miser sur des périodes d’essai pour attirer de nouveaux venus : c’est le cas de l’essai gratuit chez Netflix, dont les conditions ont évolué en France.

Pour limiter la facture, plusieurs pistes restent possibles : surveiller les changements de grille tarifaire, comparer régulièrement le rapport qualité-prix des offres, ou regrouper les abonnements pour profiter d’offres packagées quand elles existent. Voir aussi la rubrique vie pratique du site pour d’autres repères de consommation, ou la rubrique internet pour le suivi des offres numériques.

Questions fréquentes

Toutes les plateformes de streaming ont-elles augmenté leur publicité ?

Le mouvement a été observé sur les offres avec publicité de Netflix, Disney+ et HBO Max. L’ampleur exacte peut varier d’une plateforme à l’autre et évoluer dans le temps, les diffuseurs ajustant régulièrement leurs formats publicitaires.

Comment éviter les publicités en streaming ?

La seule solution garantie reste de souscrire à une formule sans publicité, généralement plus chère. Certains utilisateurs choisissent aussi de limiter le nombre d’abonnements actifs simultanément pour maîtriser leur budget global.

Pourquoi les offres avec pub existent-elles si les prix augmentent quand même ?

Elles restent, malgré la hausse, moins chères que les formules sans publicité. Mais l’écart avec la promesse initiale (prix bas contre publicité limitée) se réduit, ce qui alimente les critiques des abonnés.

Sources

Presse-citron ·

Ariase.com ·

Journal du Geek

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